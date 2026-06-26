Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Appuntamenti dal 26 giugno al 2 luglio 2026

Dai nuovi progetti espositivi alle passeggiate urbane, dalle visite alle mostre in corso all’apertura straordinaria dell’Ara si rivela in occasione della festività cittadina dei Santi Pietro e Paolo, prende il via una nuova settimana ricca di appuntamenti alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Roma. Di seguito alcune delle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in calendario dal 26 giugno al 2 luglio.

Il ventaglio delle offerte espositive si amplia a partire dal 26 giugno (fino al 15 novembre 2026) presso i Musei Capitolini, Centrale Montemartini con la mostra Moda in Luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale. Tra grandi maison e piccole case di moda, sartorie, manifatture artigianali e la lunga tradizione del pronto-moda, l’esposizione celebra la ricchezza e la complessità del mondo della moda nella Capitale attraverso una selezione di materiali inediti dall’Archivio Luce-Cinecittà e alcuni abiti realizzati tra gli anni Trenta e gli anni Settanta. www.centralemontemartini.org/it/mostra-evento/moda-luce-1955-1975-roma-fra-glamour-e-innovazione-industriale

Le sere al Museo dell’Ara Pacis tornano ad accendersi con L’Ara si rivela, il progetto multimediale pensato per offrire una visione inedita del celebre monumento augusteo. La policromia originale dell’altare prende vita grazie a un sistema di videomapping dinamico che segue il punto di osservazione dei visitatori, accompagnato da una narrazione in cuffia (in italiano e in inglese) integrata da musiche e ambientazioni sonore. Il percorso si snoda sia intorno al recinto sia all’interno del monumento ed è fruibile ogni venerdì, sabato e domenica (in tre turni di visita alle ore 21.00, 22.00 e 23.00, massimo 40 partecipanti a turno). Questa settimana, proprio in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, è prevista un’apertura straordinaria anche nella serata di lunedì 29 giugno, con gli stessi orari e modalità di accesso consultabili su www.arapacis.it/it/mostra-evento/l-ara-si-rivela.

Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – prende il via con il ciclo delle Passeggiate romane: sabato 27 giugno alle 11.00, a partire dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, si terrà un percorso dedicato ai Bastioni del Gianicolo alla scoperta della storia della cinta muraria cittadina, dall’età imperiale alle vicende più recenti. L’itinerario si articolerà lungo le fortificazioni volute da papa Urbano VIII passando per Villa Sciarra fino a raggiungere la Fontana dell’Acqua Paola (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/i-bastioni-del-gianicolo-1

Per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card), doppio appuntamento per giovedì 2 luglio: alle 10.00, la visita Un racconto per immagini permetterà di ripercorrere la storia dei Fori Imperiali attraverso le fonti iconografiche. Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica, in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-un-racconto-immagini-1); a seguire, alle 10.30, al Museo di Roma in Trastevere, nell’ambito della mostra À Rome la nuit è in programma la visita Roma negli scatti di Hervé Gloaguen, un viaggio nelle fotografie notturne realizzate nella Capitale dal fotografo francese tra il 1975 e il 1995 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-roma-negli-scatti-di-herv-gloaguen).

Il Planetario di Roma propone un fine settimana all’insegna dell’astronomia con una programmazione per tutte le età. Per il pubblico adulto: Ritorno alle stelle (venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 10.00, alle 12.00 e alle 17.00; sabato 27 giugno alle 10.00 e alle 17.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 26 giugno alle 11.00 e alle 18.00; sabato 27 giugno alle 11.00 e alle 16.00; domenica 28 giugno alle 11.00); From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 26 giugno alle 16.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 27 e domenica 28 giugno alle 18.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 27 giugno (alle 12.00) torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 28 giugno (alle 16.00) Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it