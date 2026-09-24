Si rinnova a Roma l’appuntamento con la cultura, l’arte e la storia. Dalle nuove mostre alle Giornate Europee del Patrimonio in programma nel fine settimana, dalle proposte didattiche alla programmazione scientifica del Planetario, di seguito alcune iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 25 settembre al 1° ottobre.

Tra le nuove mostre in apertura, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, dal 26 settembre, Marina Bindella espone Cosmografie, un nucleo di lavori realizzati dal 2020 inclusa una selezione di libri d’artista. Tra dipinti, xilografie, acquerelli e grandi installazioni, il percorso affronta diversi nuclei tematici, dalle origini della materia alla struttura dell’universo, dalla percezione del tempo alle potenzialità generative del segno. Visitabile fino al 15 novembre 2026. www.museocarlobilotti.it/it/mostra-evento/marina-bindella-cosmografie

A Villa Torlonia, presso il Casino dei Principi, dal 30 settembre al 28 febbraio 2027 apre al pubblico la mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo, un’ampia rassegna che copre l’intera produzione dell’artista dal secondo dopoguerra a oggi – oltre un centinaio di opere tra oli, disegni, libri e interventi site specific realizzati per l’occasione – corredata da videointerviste e documentari.

www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/elisa-montessori-nel-corso-del-tempo

Dal 1° ottobre al 22 novembre 2026, il Museo di Roma in Trastevere ospita LAS GRIETAS. Sulle tracce di una fantasia, mostra personale della fotografa e giornalista venezuelana Fabiola Ferrero, vincitrice del XVI Premio IILA-Fotografia, il cui lavoro sviluppato durante la sua esperienza in Italia è presentato al pubblico per la prima volta. www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/las-grietas-sulle-tracce-di-una-fantasia

Tra le iniziative collaterali legate alle mostre in corso, è prevista una serie di aperture straordinarie serali per i due ultimi fine settimana di programmazione della mostra Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, ospitata fino al 4 ottobre negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis. Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre l’esposizione sarà infatti visitabile fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). www.arapacis.it/it/mostra-evento/robert-mapplethorpe-le-forme-della-bellezza

Ai Musei Capitolini, presso Villa Caffarelli, prosegue invece il ciclo di visite guidate (in italiano) alla mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo. Le visite si terranno sabato 26 settembre alle ore 17.30 e domenica 27 settembre alle ore 11.30 (costo della visita 7,00 euro dai 6 anni in su, previo acquisto del biglietto d’ingresso alla mostra secondo la tariffazione vigente).

www.museicapitolini.org/it/didattica/visite-guidate-il-sabato-e-la-domenica-alla-mostra-diego-rivera

Ancora nel fine settimana, sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea che quest’anno ruota intorno al tema Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare. La Sovrintendenza Capitolina aderisce con una serie di iniziative nei Musei civici e sul territorio: nuovi percorsi di visita, approfondimenti e laboratori che invitano a riflettere sul ruolo delle istituzioni culturali nella conservazione, nella tutela e nella trasmissione del patrimonio alle generazioni future (tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria o consigliata allo 060608). www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/giornate-europee-del-patrimonio-2026

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) venerdì 25 settembre alle 16.00 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita una visita dedicata all‘Archivio fotografico Muñoz: una raccolta di fotografie originali appartenute alla collezione privata dello storico dell’arte e funzionario pubblico Antonio Muñoz, fondatore del museo, protagonista della vita culturale e istituzionale della Capitale negli anni del Governatorato (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti).

www.museodiroma.it/it/didattica/amici-il-fondo-del-fondatore-l-archivio-fotografico-mu-oz

A seguire, sabato 26 settembre alle 10.00, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina propone l’incontro Tra il Colle di Giano e Monteverde: alla scoperta del territorio, un percorso di approfondimento delle vicende storiche ed edilizie che hanno segnato lo sviluppo di questi settori urbani (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 80 partecipanti).

www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/amici-tra-il-colle-di-giano-e-monteverde-alla-scoperta-del-territorio

Collegato a questo appuntamento, per le Passeggiate Romane, domenica 27 settembre alle 18.00 prende il via dallo stesso Museo un itinerario alla scoperta delle vigne ottocentesche fuori Porta San Pancrazio che punteggiavano Monteverde, tra cui Vigna Merluzzi, Vigna Sterbini e Vigna Velli, e delle loro trasformazioni nel tempo (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/la-trasformazione-delle-antiche-vigne-fuori-porta-san-pancrazio

Sempre nell’ambito delle Passeggiate Romane, venerdì 25 settembre (alle 18.00) è in programma l’apertura straordinaria di Porta del Popolo, Sito UNESCO di Roma e sede del Centro di Documentazione. La visita inizia all’esterno del monumento e conduce fino alla terrazza panoramica, con affaccio sul Tridente. Appuntamento in piazza del Popolo 11 D, presso il fornice sinistro della Porta (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-35

Per il ciclo Archeologia in Comune, sabato 26 settembre alle 9.30 si terrà una Passeggiata sul Monte Testaccio, il “monte dei cocci” prodotto da un gigantesco accumulo di frammenti di anfore scaricate nel vicino porto fluviale dell’Emporio tra il I e il III secolo d.C. Appuntamento in via Nicola Zabaglia 24 (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/passeggiata-sul-monte-testaccio-4

Lo stesso giorno, alle 10.30, segue l’appuntamento dedicato alla Villa di Massenzio. Nel ripercorrere la storia del grande complesso archeologico che si stende tra il secondo e il terzo miglio della via Appia antica, sarà possibile esplorarne i tre edifici principali: il palazzo imperiale, il circo per le corse dei carri e il mausoleo dinastico, con accesso alla camera sepolcrale (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti). www.villadimassenzio.it/it/didattica/visita-alla-villa-di-massenzio-15

La mattina di domenica 27 settembre (ore 9.30) è dedicata alla scoperta del Sepolcro degli Scipioni, complesso funerario della più potente famiglia della Roma repubblicana situato lungo il tratto urbano della via Appia Antica. Fondata dal capostipite Lucio Cornelio Scipione Barbato, l’area conserva strutture che vanno dagli inizi del III secolo a.C. al Medioevo, tra cui un colombario affrescato e una piccola catacomba scavata nel tufo. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano 18 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-sepolcro-della-pi%C3%B9-potente-famiglia-della-roma-repubblicana-1

Gli appuntamenti proseguono martedì 30 settembre alle 17.00 con una visita alla Torre del Papito, tra le poche torri medievali romane giunte a noi nella sua interezza. La visita si svolge all’esterno per poi proseguire all’interno del sito, fino al sottotetto. Appuntamento in piazza dei Calcarari, presso il bookshop (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/non-%C3%A8-la-torre-argentina-ma-del-papito-27

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 25 e martedì 29 settembre alle 16.00; mercoledì 30 settembre alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 25, martedì 29 e mercoledì 30 settembre alle 17.00; sabato 26 e domenica 27 settembre alle 10.00); Ritorno alle stelle (venerdì 25 e martedì 29 settembre alle 18.00; sabato 26 e domenica 27 settembre alle 11.00; mercoledì 30 settembre alle 16.00); La notte stellata (sabato 26 settembre alle 12.00 e alle 18.00; domenica 27 settembre alle 16.00); Crociera nel cosmo (sabato 26 settembre alle 17.00); La magia dell’aurora boreale (domenica 27 settembre alle 17.00); Quando cadono le stelle (domenica 27 settembre alle 18.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 26 settembre (alle 16.00) Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle, mentre domenica 27 settembre alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it