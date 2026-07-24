Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Appuntamenti dal 24 al 30 luglio 2026

Nuovi appuntamenti nell’estate culturale di Roma tra itinerari storico-naturalistici nei grandi parchi urbani, aperture straordinarie, incontri di approfondimento e gli spettacoli astronomici al Planetario, pensati per coinvolgere adulti e famiglie. Di seguito alcune iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 24 al 30 luglio.

Martedì 28 luglio, alle ore 17.00, la sala polifunzionale al terzo piano dei Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali ospita l’incontro Un muro di voti. L’appuntamento sarà un momento di restituzione collettiva e di racconto della mostra Constantin Brâncuși. Le Origini dell’Infinito attraverso gli occhi del pubblico: verranno infatti condivisi e commentati insieme i pensieri, le testimonianze e i messaggi lasciati dai visitatori sul pannello all’ingresso della Grande Aula (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/marted-da-traiano-un-muro-di-voti

Nell’ambito del programma di visite, incontri e formazione Roma, la tua guida culturale , sabato 25 luglio alle 18.00, per le Passeggiate Romane, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina propone l’itinerario Villa Pamphilj nei giorni della Repubblica Romana, un percorso tra memoria storica e natura nel contesto degli eventi del 1849. Con partenza dall’ingresso principale della Villa in largo III Giugno 1849, la visita, accompagnata da interprete LIS, ripercorre gli scontri combattuti nell’area del Gianicolo e delle ville suburbane, centrali nella difesa di Roma durante l’assedio francese (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 40 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/villa-pamphilj-nei-giorni-della-repubblica-romana

Le Passeggiate Romane proseguono, martedì 28 luglio alle 9.30, alla scoperta del Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana. Con partenza dal termine di via Lucio Fabio Cilone, il percorso costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane fino alla fortezza cinquecentesca, con uscita su via di Porta Ardeatina tramite la scala originale di collegamento (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-62

Mercoledì 29 luglio alle 19.00 è invece in programma l’apertura straordinaria di Porta del Popolo, Sito UNESCO di Roma e sede del Centro di Documentazione. La visita inizia all’esterno del monumento e conduce fino alla terrazza panoramica, con affaccio sul Tridente. Appuntamento in piazza del Popolo 11 D, presso il fornice sinistro della Porta (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-33

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Ritorno alle stelle (martedì 28 luglio alle 19.00, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (mercoledì 29 luglio alle 21.30); La magia dell’aurora boreale (martedì 28 luglio alle 21.30); La notte stellata (mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle 19.00); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 28 luglio alle 18.00); Una dorata cupola di stelle (giovedì 30 luglio alle 21.30).

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it