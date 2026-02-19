Il mese di febbraio a Roma prosegue all’insegna dell’arte e della cultura con un ricco calendario di attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tra nuove esposizioni, visite e incontri, ecco alcuni appuntamenti in programma dal 20 al 26 febbraio.

La settimana si apre il 20 febbraio ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali con l’apertura al pubblico della mostra Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito. L’esposizione, realizzata nel quadro del programma bilaterale dell’Anno Culturale Italia-Romania 2026, celebra una delle figure fondatrici della scultura moderna nel 150° anniversario della nascita e sarà visitabile fino al 19 luglio 2026.

https://www.mercatiditraiano.it/it/mostra-evento/brancusi-le-origini-dell-infinito

Dalle avanguardie del Novecento ai capolavori dell’arte antica, domenica 22 febbraio prosegue il ciclo di visite guidate gratuite in italiano (alle ore 11.30) e in inglese (alle ore 16.30) alla mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli. Attraverso un percorso guidato di 75 minuti, l’iniziativa offre a cittadini e turisti l’opportunità di approfondire l’incontro tra due civiltà straordinarie in un dialogo che ha plasmato il gusto e l’estetica dell’Occidente, accompagnando i visitatori in un viaggio che dalla fondazione di Roma arriva fino all’età imperiale (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti a turno).

https://www.museicapitolini.org/it/didattica/la-grecia-roma-visite-guidate-gratuite

Lo stesso giorno, alle 10.30, si conclude il programma RomAmor 2026 con l’evento Amore e seduzione al Circo Massimo, che proporrà letture teatralizzate di brani di autori antichi ambientati proprio sugli spalti del grande edificio romano (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente e prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amore-e-seduzione-al-circo-massimo-0

La programmazione si arricchisce martedì 24 febbraio con due appuntamenti pomeridiani. Alle 16.30, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita un nuovo incontro del ciclo Roma Racconta…, dedicato alla musica del primo Seicento. In un dialogo tra parole e melodie, Andrea Damiani (Accademia di Santa Cecilia) e Gianluca Schingo (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) guideranno il pubblico alla scoperta di Pierre Gaultier, un liutista francese a Roma, presentando per la prima volta al pubblico nuovi dati biografici, rinvenuti negli archivi romani, che attestano la prolungata presenza del liutista di Orléans nell’Urbe (ingresso libero nella sola Sala Tenerani).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/un-liutista-francese-roma-parole-e-melodie-alla-scoperta-di-pierre-gaultier

Alle 18.00, invece, la Casa Museo Alberto Moravia inaugura la nuova stagione del podcast Casa Moravia racconta, curato da Alexandra Genzini e Lorenzo Pavolini in collaborazione con Bompiani: un momento di ascolto condiviso per ripercorrere la vita dello scrittore attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e frequentato, partendo dalla testimonianza di Dacia Maraini (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’e-mail info@fondoalbertomoravia.it).

https://www.casaalbertomoravia.it/it/mostra-evento/casa-moravia-racconta-il-podcast

Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – propone anche questa settimana un’ampia scelta di appuntamenti.

Per il ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, venerdì 20 febbraio alle 11.30 è prevista una visita con interprete LIS al Foro di Cesare e Foro di Traiano. Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica dei Fori Imperiali, in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-foro-di-cesare-e-foro-di-traiano-dall%E2%80%99antichit%C3%A0-ai-giorni-d%E2%80%99oggi-2

Domenica 22 febbraio alle 16.00, Luigi Bardellotto guiderà una visita alla mostra Cine de papel, in corso al Museo di Roma in Trastevere, incentrata su una serie di manifesti cinematografici prodotti a Cuba dopo la rivoluzione castrista che documenta il legame tra la cinematografia italiana e la cultura latino-americana (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-visita-guidata-alla-mostra-cine-de-papel-3

Gli appuntamenti di aMICi continuano martedì 24 febbraio con una doppia proposta. Alle 15.30, al Museo di scultura antica Giovanni Barracco, si potrà ammirare Il dio del mare venuto dal fiume: il Nettuno di Lione, uno dei più grandi bronzi della Gallia romana in prestito eccezionale dal Museo Lugdunum-Musée et Théâtres romains di Lione (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

https://www.museobarracco.it/it/didattica/amici-il-dio-del-mare-venuto-dal-fiume-il-nettuno-di-lione

Mentre, alle 17.00, alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi una visita (con interprete LIS) ripercorrerà un secolo di arte e storia attraverso la mostra GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925-2025 (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti).

https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/didattica/amici-gam-100-un-secolo-di-galleria-comunale-1925-2025-0

È invece dedicata alle rappresentazioni artistiche dei giardini storici romani, dal Rinascimento al Novecento, la visita con interprete LIS alla mostra Ville e Giardini di Roma: una Corona di Delizie, in programma giovedì 26 febbraio alle 17.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-ville-e-giardini-di-roma-una-corona-di-delizie-0

Per il ciclo Archeologia in Comune, sabato 21 febbraio alle 11.30, l’appuntamento è in piazza Bocca della Verità 16 per una visita al Mitreo del Circo Massimo, vasto complesso adattato a luogo di culto del dio Mitra nel III sec. d.C. al cui interno sono conservati un rilievo e una grande lastra marmorea raffiguranti l’uccisione del toro cosmico (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente e prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 5 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/mitra-e-il-suo-culto-misterico-9

Gli appuntamenti all’insegna dell’archeologia proseguono mercoledì 25 febbraio alle 11.45 con l’iniziativa Cantieri ai Fori, che prevede l’accesso allo scavo in corso presso la Biblioteca del Foro di Traiano. I partecipanti potranno conoscere da vicino i lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di questo ambiente alle spalle della Basilica Ulpia, riportato alla luce durante gli scavi del Governatorato. Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica, presso la Colonna Traiana (attività e ingresso gratuiti per tutti ma non accessibile a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/cantieri-ai-fori-la-biblioteca-del-foro-di-traiano-8

Infine, giovedì 26 febbraio alle 17.00, la rassegna Le parole delle scrittrici al Museo di Roma in Trastevere propone l’incontro Alba de Céspedes fra Roma, Cuba e Parigi. Insieme a Monica Storini (Sapienza Università di Roma) si approfondirà la figura di questa eclettica intellettuale del Novecento autrice di numerosi romanzi e racconti, da Nessuno torna indietro a Dalla parte di lei, da Quaderno proibito a Il rimorso, da Bambolona a Nel buio della notte (ingresso libero nella sola Sala Multimediale).

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/alba-de-c-spedes-fra-roma-cuba-e-parigi

Per i più piccoli, sabato 21 febbraio il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospita il laboratorio Immagini dal Risorgimento. Colora il tuo personaggio, un’occasione divertente per scoprire alcuni protagonisti della storia nazionale e il significato del Tricolore. Appuntamento alle 11.00 a Porta San Pancrazio (attività e ingresso gratuiti per tutti; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 bambine e bambini 6-8 anni).

https://www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/immagini-dal-risorgimento-colora-il-tuo-personaggio

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 20 e giovedì 26 febbraio alle 16.00; martedì 24 febbraio alle 18.00; mercoledì 25 febbraio alle 17.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 20 e giovedì 26 febbraio alle 17.00; sabato 21 febbraio alle 10.00; domenica 22 febbraio alle 11.00; martedì 24 e mercoledì 25 febbraio alle 16.00); Space Opera (venerdì 20 e giovedì 26 febbraio alle 18.00; domenica 22 febbraio alle 10.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 21 febbraio alle 17.00); Il cielo degli innamorati (sabato 21 febbraio alle 18.00); La notte stellata (domenica 22 febbraio alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (sabato 21 febbraio alle 11.00 e alle 12.00; martedì 24 febbraio alle 17.00; mercoledì 25 febbraio alle 18.00); Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra (domenica 22 febbraio alle 12.00); Una dorata cupola di stelle (domenica 22 febbraio alle 17.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 21 febbraio alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle, mentre domenica 22 febbraio alle 16.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it