Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Appuntamenti dal 2 all’8 ottobre 2026

Dalle nuove mostre alle conferenze d’arte, fino alle celebrazioni per l’Appia Day e il Tevere Day, la programmazione culturale a Roma propone anche questa settimana un programma diffuso di incontri, percorsi e attività, anche per i più piccoli, alla riscoperta di testimonianze, monumenti di recente restaurati e luoghi insoliti della città. Di seguito, alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 2 all’8 ottobre.

A Villa Torlonia, presso la Serra Moresca, dal 3 ottobre la mostra The Props Assist the House dell’artista polacca Agnieszka Mastalerz presenta Supports (2021), videoinstallazione di una performance realizzata insieme alla coreografa Elisabeth Schilling. Visibile fino al 22 novembre 2026.

www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/agnieszka-mastalerz-props-assist-house

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, è dedicata al genio di Keith Haring la mostra Art Without Borders, in arrivo dal 6 ottobre (fino all’11 aprile 2027). Con oltre 140 opere, insieme a materiali eccezionalmente in prestito dalla Nakamura Keith Haring Collection, il percorso attraversa la carriera di uno tra i più riconoscibili artisti del Novecento tra poster, sculture e dipinti, dalle prime produzioni a New York ai progetti finali, oltre a documenti e testimonianze legati alla sua presenza in Italia. www.museodiroma.it/it/mostra-evento/keith-haring

Torna il ciclo Incontriamoci alla GAM, la serie di appuntamenti alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi intorno alla mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025. Venerdì 2 ottobre alle 17.00, una conferenza a cura di Claudio Zambianchi (Sapienza Università di Roma) ricostruirà il profilo di Amedeo Bocchi. Un parmigiano a Roma: figura originale del panorama del Novecento, in bilico fra pittura di natura e simbolismo, l’artista si trasferì a Roma giovanissimo, stabilendo dal 1915 la propria dimora-atelier in una delle storiche case-studio di Villa Strohl-Fern. In mostra è esposto il suo dipinto Nel parco del 1919 (ingresso libero fino a esaurimento posti). www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/amedeo-bocchi-un-parmigiano-roma

Un fine settimana tra natura e cultura con l’Appia Day per celebrare la via Appia Antica, Patrimonio Mondiale UNESCO. Sabato 3 e domenica 4 ottobre la Sovrintendenza Capitolina propone un programma di visite e percorsi alla scoperta dei luoghi e monumenti che si affacciano sull’antico percorso della Regina Viarum. Sabato 3 ottobre, alle 9.30, porte aperte al Sepolcro degli Scipioni, area archeologica lungo il tratto urbano della via Appia Antica, mentre alle 10.30, grazie all’apertura eccezionale di un’area privata, una visita offrirà una visione insolita delle Mura di Aureliano e di Onorio tra Porta San Sebastiano e via Cristoforo Colombo. Alle 11.00 si terrà una visita al complesso archeologico della Villa di Massenzio; alle 11.30, invece, con partenza dalla Casina Vignola Boccapaduli sull’Aventino (piazza di Porta Capena), prende il via un itinerario che, costeggiando il Circo Massimo, prosegue fino al monumento a Giuseppe Mazzini e all’adiacente Roseto comunale e si conclude al Giardino degli Aranci. Domenica 4 ottobre alle 9.30 è in programma una visita alla Casina del Cardinal Bessarione; a seguire, alle 11.30, una visita a Sant’Urbano alla Caffarella, già tempio di Cerere eretto da Erode Attico alla memoria della moglie Annia Regilla e trasformato in chiesa nel IX secolo, recentemente restaurato (tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria allo 060608).

www.museiincomuneroma.it/it/didattica/appia-day-2026

Nel fine settimana sono in calendario anche diverse iniziative rivolte ai più piccoli.

Sabato 3 ottobre alle 11.00, il Museo dell’Ara Pacis ospita una visita con laboratorio di disegno ispirata al volume Ara Pacis. Le voci di una storia, un libro illustrato che vede protagonisti gli esseri umani, le piante e gli animali scolpiti sulle pareti del monumento augusteo. All’incontro saranno presenti l’autrice Cristiana Pezzetta e l’illustratrice Gioia Marchegiani (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 24 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 8-10 anni). www.arapacis.it/it/didattica/ara-pacis-le-voci-di-una-storia

Domenica 4 ottobre, a partire dalle 15.00, il Museo Civico di Zoologia propone un pomeriggio alla scoperta di uno dei superpredatori più affascinanti della natura, il lupo di Gubbio. Si parte immergendosi Nei panni del lupo, con una narrazione interattiva per comprendere i comportamenti dell’animale, seguita da una fase di osservazione di reperti tattili e da un laboratorio di manipolazione dell’argilla (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti dai 5 ai 7 anni). Alle 16.30 segue Il codice del branco: la vita segreta del lupo, un’indagine guidata per approfondire i linguaggi, i segnali del corpo e la complessa struttura sociale che regola la vita del branco (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti dagli 8 ai 12 anni). Entrambe le attività si concludono con un itinerario tematico guidato nelle sale del museo.

www.museocivicodizoologia.it/it/didattica/il-codice-del-branco-la-vita-segreta-del-lupo

www.museocivicodizoologia.it/it/didattica/nei-panni-del-lupo

Al via la nuova edizione del Tevere Day, il programma di iniziative pensate per mettere in dialogo la città con il suo fiume. Martedì 6 ottobre alle 11.00 saranno visitabili gli ambienti seminterrati del Palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli dove si potrà osservare da vicino Il carnevale romano, grande affresco di Orfei Tamburi (attività non adatta a persone con difficoltà motorie); giovedì 8 ottobre, alle 15, l’appuntamento è a Piazza della Minerva per la visita Il Tevere inquieto. Otto secoli di inondazioni impresse nel marmo, alla scoperta delle numerose lapidi idrometriche apposte nel corso del tempo sui prospetti degli edifici; alle 17.00, invece, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, l’incontro Il Tevere e Roma riallaccia i fili di una storia controversa, che parte dagli antichi miti di fondazione fino alla costruzione dei muraglioni, negli anni Settanta dell’Ottocento (prenotazioni allo 060608).

www.museiincomuneroma.it/it/didattica/tevere-day-2026

Tra le altre iniziative nell’ambito di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) martedì 6 ottobre alle 17.00 ai Musei Capitolini Centrale Montemartini una visita dedicata ai Ritratti degli imperatori segue l’evolversi della ritrattistica romana, dall’ultima età repubblicana fino a Claudio, Caracalla, Settimio e Alessandro Severo (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-i-ritratti-degli-imperatori-0

Ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, giovedì 8 ottobre alle 18.00, la visita La via Biberatica si racconta ripercorre la storia e le trasformazioni nel tempo di questa via urbana della Roma antica, vera e propria cerniera tra le parti superiore e inferiore del complesso monumentale (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-la-biberatica-si-racconta-0

Domenica 4 ottobre alle 10.00, per il ciclo Archeologia in Comune, è prevista l’apertura straordinaria di Porta del Popolo, Sito UNESCO di Roma e sede del Centro di Documentazione. La visita inizia all’esterno del monumento e conduce fino alla terrazza panoramica affacciata sul Tridente. Appuntamento in piazza del Popolo 11 D, presso il fornice sinistro della Porta (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-36

Per le Passeggiate Romane, domenica 4 ottobre alle 10.30, a partire dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, l’itinerario Lo sviluppo edilizio entro le Mura Gianicolensi ripercorre le principali vicende storiche e urbanistiche di questo tratto della cinta muraria in direzione di Trastevere. Il percorso si snoda lungo viale delle Mura Gianicolensi fino agli Archi di Villa Sciarra, per poi immettersi su via Pietro Roselli e via Angelo Masina, con una tappa presso celebri villini storici dell’area come il Casino Malvasia e i villini Caetani, Graziadei, Du Boulay e Monani.

www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/lo-sviluppo-edilizio-entro-le-mura-gianicolensi

Due itinerari urbani in programma giovedì 8 ottobre offrono l’opportunità di esplorare aspetti meno conosciuti del paesaggio cittadino, tra urbanistica contemporanea e topografia antica. Alle 9.30, con appuntamento nel largo antistante via Tiburtina Antica 8, parte il percorso Le Mura, le strade e San Lorenzo: come cambia una città. Muovendo da Porta Tiburtina, l’itinerario attraversa le vie del quartiere che ricalcano l’antico tracciato della via Collatina fino a raggiungere il sepolcro di largo Talamo, monumento del I sec. d.C. di recente restaurato (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/le-mura-le-strade-e-san-lorenzo-come-cambia-una-citt%C3%A0

Alle 11.30, una passeggiata nell’Esquilino Meridionale: tra acquedotti e sepolcri condurrà invece alla conoscenza di testimonianze archeologiche meno note di quest’area della città, tra cui i resti dell’acquedotto che riforniva la Domus Aurea e diversi sepolcri di età repubblicana (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/esquilino-meridionale-tra-acquedotti-e-sepolcri-4

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it