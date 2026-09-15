Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Appuntamenti dal 18 al 24 settembre 2026

Al via a Roma una nuova settimana tra arte, storia e archeologia. Il programma spazia dalle nuove mostre alle visite guidate, dagli itinerari urbani alle attività per i più piccoli, fino agli spettacoli astronomici del Planetario. Di seguito alcune iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 18 al 24 settembre.

Dal 19 settembre all’8 novembre 2026, il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita la tappa romana della mostra itinerante e internazionale States of Uncertain Domesticities. L’esposizione raccoglie circa 30 opere tra video, pitture, sculture e installazioni, realizzate da artiste e artisti di differenti provenienze e generazioni per offrire una riflessione sul tema della casa e dell’abitare contemporaneo.

www.museocarlobilotti.it/it/mostra-evento/states-uncertain-domesticities

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – per il ciclo aMICi e aMICi Kids (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card), domenica 20 settembre alle 10.30 il Museo dell’Ara Pacis propone l’iniziativa Il monumento scomparso. Un’avventura per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni che, nei panni di veri archeologi, andranno alla ricerca di indizi, frammenti e curiosi personaggi per ricostruire l’incredibile storia del monumento dedicato al primo imperatore di Roma (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti in tutto). www.arapacis.it/it/didattica/amici-kids-il-monumento-scomparso

Martedì 22 settembre alle 17.00, gli appuntamenti del ciclo aMICi Kids proseguono ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini con Kore di mamma! Il mito di Demetra e Kore in un mosaico di emozioni. Ispirandosi allo splendido mosaico pavimentale conservato nella Sala Caldaie del museo, l’incontro propone una narrazione per immagini e letture da albi illustrati per raccontare la storia di Demetra e Kore, seguita da un laboratorio sul mosaico (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 7-10 anni).

www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-kore-di-mamma-il-mito-di-demetra-e-kore-un-mosaico-di-emozioni

Giovedì 24 settembre alle 15.00 la visita Chi ha scoperto i Fori Imperiali? propone un percorso dedicato alla storia delle indagini archeologiche nell’area, dalle grandi campagne di scavo dell’epoca napoleonica alle trasformazioni e demolizioni che hanno plasmato il sito fino ai giorni nostri. Appuntamento in piazza Madonna di Loreto, presso la biglietteria (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-chi-ha-scoperto-i-fori-imperiali-5

Lo stesso giorno, alle 17.30, i Musei Capitolini, al secondo piano di Palazzo dei Conservatori, ospitano la Lettura partecipata di un’opera a sorpresa della Pinacoteca Capitolina, un incontro dinamico per avvicinarsi a un dipinto analizzando forme, composizione, simboli e stili (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.museicapitolini.org/it/didattica/amici-lettura-partecipata-di-un-opera-sorpresa-della-pinacoteca-capitolina-3

Per il ciclo Archeologia in Comune, domenica 20 settembre alle 11.30 la visita Gianicolo sconosciuto: la Latrina romana di via Garibaldi offre una prospettiva inedita sul colle attraverso una delle sue rare testimonianze di età romana. Appuntamento davanti alla chiesa di San Pietro in Montorio (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/gianicolo-sconosciuto-la-latrina-romana-di-garibaldi-2

Giovedì 24 settembre alle 10.00 presso il Parco degli Acquedotti è in calendario Una passeggiata tra acquedotti antichi e moderni. L’itinerario, con partenza da via Lemonia (angolo Circonvallazione Tuscolana), si snoda dall’area denominata “Roma Vecchia” per illustrare la storia e le tecniche di funzionamento del più importante sistema di approvvigionamento idrico dell’antichità (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/una-passeggiata-tra-acquedotti-antichi-e-moderni-3

Per le Passeggiate Romane, martedì 22 settembre alle 15.00, si scende nel seminterrato del Palazzo dell’Anagrafe, ex sede degli Uffici del Governatorato, dove all’interno di un ambiente nato come “Sala di rappresentanza” si conserva Il Carnevale Romano affrescato da Orfeo Tamburi nel 1939. Appuntamento in via Luigi Petroselli 50 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-carnevale-romano-di-orfeo-tamburi-al-palazzo-dell%E2%80%99anagrafe-11

Gli appuntamenti proseguono giovedì 24 settembre alle 10.00 con una visita a Porta Pia, tra le ultime testimonianze architettoniche di Michelangelo, rimasta a lungo incompiuta e ultimata solo nell’Ottocento da Virginio Vespignani. Dopo un’introduzione all’esterno, il percorso prosegue all’interno del sito, dal 1932 sede del Museo Storico dei Bersaglieri (appuntamento sul fronte interno della Porta, lato via XX Settembre; attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-pia-e-il-museo-storico-dei-bersaglieri-0

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 18 settembre alle 16.00; sabato 19 e domenica 20 settembre alle 10.00; martedì 22 settembre alle 17.00; mercoledì 23 e giovedì 24 settembre alle 18.00); Ritorno alle stelle (venerdì 18 e giovedì 24 settembre alle 17.00; sabato 19 settembre alle 11.00; domenica 20 settembre alle 12.00; martedì 22 settembre alle 18.00; mercoledì 23 settembre alle 16.00); Space Opera (venerdì 18 settembre alle 18.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (sabato 19 settembre alle 16.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 19 settembre alle 17.00; domenica 20 settembre alle 11.00); Una dorata cupola di stelle (sabato 19 settembre alle 18.00); La notte stellata (domenica 20 settembre alle 17.00); Il cielo degli innamorati (domenica 20 settembre alle 18.00); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 22 e giovedì 24 settembre alle 16.00; mercoledì 23 settembre alle 17.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 19 settembre (alle 12.00) torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Vita da stella (domenica 20 settembre alle 16.00).

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it