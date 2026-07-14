Passeggiate all’aperto alla scoperta della storia urbana, storytelling tra arte e natura e spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale: l’estate culturale romana prosegue con una nuova settimana di iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Di seguito alcuni appuntamenti in calendario dal 17 al 23 luglio.

Tra le proposte di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, sabato 18 luglio alle 9.30, per il ciclo Archeologia in Comune, si terrà una visita all’area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, lungo il tratto urbano della via Appia Antica, alla scoperta del Sepolcro della più potente famiglia della Roma repubblicana. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano 18 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-sepolcro-della-pi%C3%B9-potente-famiglia-della-roma-repubblicana-0

Il fine settimana prosegue, domenica 19 luglio alle 9.30, con una Passeggiata sul Monte Testaccio, il “monte dei cocci” formato dall’accumulo di frammenti di anfore scaricate dal vicino porto fluviale. Appuntamento in via Nicola Zabaglia 24 (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/passeggiata-sul-monte-testaccio-3

La stessa domenica 19 luglio, alle 10.30, torna l’appuntamento con Artisti a Villa Borghese, ciclo di incontri su arte e natura al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. Tenuto da Claudio Crescentini (Sovrintendenza Capitolina), lo storytelling Lina Passalacqua. La natura futurista dell’esistenza, ospitato nella Saletta video del museo, offrirà un percorso critico nella lunga attività artistica della pittrice, conosciuta come “l’ultima futurista”. All’incontro seguirà la proiezione del documentario L’Essenza geometrica delle passioni, per la regia di Giulio Latini in collaborazione con PM Progetti Mediali, visibile fino al 27 settembre 2026 (ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata allo 060608; ingresso gratuito nella sola area dove si svolge l’evento). www.museocarlobilotti.it/it/didattica/artisti-villa-borghese-lina-passalacqua

Per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card), giovedì 23 luglio alle 16.00 il Museo di scultura antica Giovanni Barracco ospita la visita con interprete LIS L’Egitto di Ramses II e i Ramessidi, incentrata uno dei personaggi di potere più rappresentativi della storia del Vicino Oriente Antico (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museobarracco.it/it/didattica/amici-l-egitto-di-ramses-ii-e-i-ramessidi

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Ritorno alle stelle (venerdì 17, sabato 18 luglio alle 18.00; martedì 21 luglio alle 19.00; giovedì 23 luglio alle 21.30); Il cielo degli innamorati (venerdì 17 luglio alle 19.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 17 luglio alle 21.30; giovedì 23 luglio alle 18.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 18 luglio alle 21.30; giovedì 23 luglio alle 19.00); La notte stellata (domenica 19 e mercoledì 22 luglio alle 19.00); Quando cadono le stelle (domenica 19 luglio alle 21.30); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 21 luglio alle 18.00); Una dorata cupola di stelle (martedì 21 luglio alle 21.30); Space Opera (mercoledì 22 luglio alle 18.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (mercoledì 22 luglio alle 21.30).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 18 luglio (alle 19.00) Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna, mentre domenica 19 luglio (alle 18.00) torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it