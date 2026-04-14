Dalle nuove esposizioni agli incontri tra arte, storia, letteratura e divulgazione scientifica, il programma promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali offre anche questa settimana un calendario ampio e diversificato per ogni tipo di pubblico. Ecco alcuni degli appuntamenti in agenda dal 17 al 23 aprile.

L’offerta espositiva si arricchisce al Casino dei Principi a Villa Torlonia dove, dal 18 aprile al 7 giugno 2026, è aperta al pubblico la mostra Pedro Cano: Siete e Roma, un progetto espositivo che riunisce oltre cento opere della recente produzione dell’artista spagnolo, dal ciclo pittorico Siete a una selezione di lavori dedicati a Roma, città in cui Cano ha vissuto e lavorato per oltre cinquant’anni.

www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/pedro-cano-siete-e-roma

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi prosegue la rassegna Libri al Museo, ciclo di presentazioni editoriali sul mondo dell’arte. Venerdì 17 aprile, alle 17.00, la curatrice Marianna Liguori presenterà il volume Vittoria Colonna lettere. Antologia della corrispondenza, in dialogo con Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina), Paolo Procaccioli (Università degli Studi della Tuscia), Francesco Amendola (Palacký University Olomouc) e Sarah Ferrari (Università degli Studi di Padova). Prima poetessa italiana a vedere le proprie rime stampate e commentate ancora in vita, Vittoria Colonna fu una delle voci più autorevoli del primo Cinquecento, protagonista della storia politica e religiosa del suo tempo. L’incontro permetterà di fare il punto sulle più recenti ricerche e sulle strategie di autorappresentazione delle scrittrici dell’epoca, analizzando il loro ruolo nei rapporti di committenza e mecenatismo (ingresso libero in Sala Tenerani fino a esaurimento posti).

www.museodiroma.it/it/mostra-evento/vittoria-colonna-lettere-antologia-della-corrispondenza

Nella stessa sede, per il ciclo Roma Racconta…, l’appuntamento di giovedì 23 aprile (ore 16.30) è dedicato al tema dell’accessibilità nei luoghi di cultura. Alessandra Gobbi ed Elisabetta Scungio (Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei nazionali Lazio) approfondiranno i progetti che stanno trasformando il Museo dei popoli italici di Veroli in un modello di riferimento per la fruizione inclusiva del patrimonio culturale (ingresso libero in Sala Tenerani fino a esaurimento posti).

www.museodiroma.it/it/didattica/come-si-costruisce-un-museo-accessibile-il-museo-dei-popoli-italici-di-veroli

Al Museo di Roma in Trastevere la scrittura delle donne è protagonista della rassegna Le parole delle scrittrici. Sempre giovedì 23 aprile, alle 17.00, Marina Ciccarini (Università Tor Vergata) terrà una conferenza su Ewa Lipska (Cracovia, 1945), poetessa polacca creatrice di un microcosmo paradossale dove ironia e melanconia convivono in un’originale ricerca stilistica (ingresso libero in Sala Multimediale).

www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/ewa-lipska

In contemporanea, nuovo appuntamento con il ciclo La storia dietro. Naturalisti e Collezioni del Museo presso la Sala degli Scheletri del Museo Civico di Zoologia, dove Fabio Pesci (Museo Civico di Zoologia di Roma) curerà l’approfondimento Scheletri al Museo: osservazioni sulla collezione osteologica del Museo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. www.museocivicodizoologia.it/it/mostra-evento/la-storia-dietro

In occasione della Festa della Resistenza, la Sovrintendenza Capitolina propone dal 23 al 26 aprile un fitto calendario di iniziative alla scoperta di luoghi e avvenimenti legati alla Liberazione e alla nascita della Repubblica. Gli appuntamenti prendono il via giovedì 23 aprile (ore 9.00) all’Archivio Storico Capitolino con l’apertura al pubblico del percorso espositivo documentale Dalla Resistenza alla Costituzione: Roma Città Aperta al futuro, visitabile fino all’8 maggio (ingresso libero). Nel pomeriggio, la programmazione prosegue a Villa Torlonia: alle 15.00, la Casina delle Civette ospita la visita alla mostra Sotto una buona stella, un approfondimento sull’emblema della Repubblica Italiana attraverso le carte di Paolo Paschetto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 18 partecipanti). A seguire, alle 16.00, è prevista una Visita al bunker di Mussolini a Villa Torlonia, struttura realizzata sotto il Casino Nobile durante il secondo conflitto mondiale (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 20 partecipanti). A chiusura della giornata, alle 18.00, l’appuntamento si sposta alla Casa Museo Alberto Moravia dove Lorenzo Pavolini racconta Il Conformista, il romanzo di Moravia reso celebre dalla trasposizione cinematografica di Bernardo Bertolucci del 1970 (prenotazioni all’indirizzo e-mail info@fondoalbertomoravia.it).

www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/festa-della-resistenza

Alla Casa del Cinema prosegue il ciclo di proiezioni intorno alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis (al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese fino al 6 settembre), che ad aprile esplora il tema In viaggio. Venerdì 17 aprile, alle 18.00, sarà proiettato Into the Wild di Sean Penn (Stati Uniti, 2007), cronaca di un viaggio estremo nelle terre selvagge dell’Ovest alla ricerca di un contatto ancestrale con la natura. Segue, alle 20.00, Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismäki (Finlandia, Francia, Germania, 2011), fiaba laica ambientata in una piccola comunità francese dove l’incontro tra un anziano lustrascarpe e un giovane migrante trasforma la solidarietà in una forma di resistenza. Biglietti acquistabili in biglietteria (largo Marcello Mastroianni 1) oppure online su www.casadelcinema.it o www.boxol.it/casadelcinema.

www.museocarlobilotti.it/it/notizie/prosegue-alla-casa-del-cinema-il-ciclo-di-proiezioni-la-mostra-lanterne-magiche

Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – prosegue con un ampio ventaglio di iniziative.

Il calendario di aMICi e aMICi Kids (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) apre il fine settimana con una visita, in programma venerdì 17 aprile alle 16.30, alla mostra GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925-2025 alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi. L’incontro offre un approfondimento sulla ricca collezione capitolina, ripercorrendo cento anni di acquisizioni e di storia artistica della città (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.galleriaartemodernaroma.it/it/didattica/amici-gam-100-un-secolo-di-galleria-comunale-1925-2025-2

Domenica 19 aprile alle 10.30, il Museo dell’Ara Pacis dedica ai più piccoli l’appuntamento L’erbario del mago Sempreverde. Attraverso letture, racconti e giochi, bambine e bambini potranno scoprire i segreti della natura che “sboccia” sul fregio floreale del monumento augusteo, imparando a riconoscerne simboli e dettagli (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 partecipanti 6-12 anni).

www.arapacis.it/it/didattica/amici-l-erbario-del-mago-sempreverde

Martedì 21 aprile, alle 11.00, l’itinerario tra le collezioni capitoline raggiunge il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, dove la visita (con interprete LIS) Pietro Canonica e il fascino dell’Oriente svela il legame tra lo scultore e l’estetica orientale (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 14 partecipanti: www.museocanonica.it/it/didattica/amici-pietro-canonica-e-il-fascino-dell-oriente-0). Le proposte di aMICi proseguono, giovedì 23 aprile (ore 16.00), al Museo di scultura antica Giovanni Barracco con l’incontro La nascita della scrittura e dello Stato, un focus sulle origini della parola scritta in Mesopotamia e in Egitto come strumento di amministrazione e potere (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti: www.museobarracco.it/it/didattica/amici-la-nascita-della-scrittura-e-dello-stato).

Per il ciclo Passeggiate Romane, sabato 18 aprile alle 11.00, un itinerario lungo i Bastioni del Gianicolo ripercorre l’evoluzione dei sistema difensivo urbano di questo settore della città, dall’età imperiale ai rifacimenti secenteschi fino alle vicende più recenti. Il percorso, con partenza dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, attraversa Villa Sciarra per concludersi alla Fontana dell’Acqua Paola (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti)

www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/i-bastioni-del-gianicolo-0

Gli itinerari urbani proseguono nella mattinata di martedì 21 aprile (ore 10.00) con un percorso nella Street art al Quadraro: una passeggiata tra gli interventi realizzati nell’ambito del progetto M.U.Ro che raccontano l’identità del quartiere, segnato dal rastrellamento del 17 aprile 1944. L’appuntamento è a largo dei Quintili, nei pressi della stazione Metro A Porta Furba (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/itinerari-urbani-un-percorso-nella-street-art-al-quadraro-0

Poche ore dopo, alle 13.00, la programmazione prosegue al Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana, lungo un percorso che dall’arco di accesso di via di Villa Pepoli raggiunge il tracciato delle Mura Aureliane, snodandosi tra frammenti architettonici provenienti dalla demolizione della Spina di Borgo nel 1939. L’appuntamento è al termine di via Lucio Fabio Cilone (attività con interprete LIS ma non adatta a persone con difficoltà motorie, prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-56

Il giorno successivo, mercoledì 22 aprile alle 17.00, si terrà una visita alla Torre del Papito, in piazza dei Calcarari, edificio medievale che sorge nel limite orientale dell’Area Sacra di Largo Argentina, con possibilità di salire fino al sottotetto (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/non-%C3%A8-la-torre-argentina-ma-del-papito-24

Il ciclo Archeologia in Comune propone invece, nella mattinata di mercoledì 22 aprile (ore 10.00), una visita al complesso della Villa di Massenzio per esplorarne i tre edifici principali: il palazzo, il circo e il mausoleo dinastico, con possibilità di accesso alla camera sepolcrale (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti). www.villadimassenzio.it/it/didattica/visita-alla-villa-di-massenzio-14

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 17 e giovedì 23 aprile alle 16.00; martedì 21 aprile alle 18.00; mercoledì 22 aprile alle 17.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 17 e martedì 21 aprile alle 17.00; sabato 18 e domenica 19 aprile alle 11.00; mercoledì 22 aprile alle 18.00); Ritorno alle Stelle (venerdì 17 aprile alle 18.00; sabato 18 aprile alle 10.00 e alle 17.00; domenica 19, martedì 21 e mercoledì 22 aprile alle 16.00; giovedì 23 aprile alle 17.00); La notte stellata (sabato 18 aprile alle 12.00; domenica 19 aprile alle 17.00); Il cielo degli innamorati (sabato 18 aprile alle 18.00); Space Opera (domenica 19 aprile alle 10.00; giovedì 23 aprile alle 18.00); Crociera nel cosmo (domenica 19 aprile alle 18.00).

Per i più piccoli, sabato 18 aprile alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle, mentre domenica 19 aprile, alle 12.00, torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it