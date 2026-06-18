Dalla pittura di corte all’arte moderna e contemporanea, attraversando la storia della città: prende il via una nuova settimana ricca di appuntamenti culturali e percorsi guidati alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Roma. Di seguito alcune delle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in calendario dal 19 al 25 giugno.

Le iniziative nei musei si aprono con un evento al Museo Napoleonico, dove, fino al 20 settembre, è possibile ammirare il grande ritratto di corte di Julie Clary Bonaparte regina di Napoli con le figlie Zénaïde e Charlotte, firmato da Jean-Baptiste Wicar nel 1809 ed esposto grazie alla collaborazione tra la Reggia di Caserta e la Sovrintendenza Capitolina. Il dipinto viene presentato in dialogo con le collezioni del Museo, tra cui bozzetti e disegni dello stesso Wicar e un raffinato abito di corte appartenuto a Julie Clary. www.museonapoleonico.it

Per il ciclo Incontriamoci alla GAM, appuntamenti intorno alla mostra GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925-2025 (in corso presso la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi fino all’11 ottobre 2026), venerdì 19 giugno il cortile del chiostro ospita lo spettacolo di musica e parole Invisibili trame. Benedetta, Mimì, Antonietta: tre artiste del Novecento, scritto e interpretato da Gina Ingrassia con brani originali eseguiti dal vivo da Gian Mario Conti. Tra linguaggio divulgativo e reinterpretazione poetica, la performance racconta il percorso umano e artistico di tre figure centrali dell’arte del secolo scorso, Benedetta Cappa, Mimì Quilici Buzzacchi e Antonietta Raphaël. L’evento si apre, alle ore 18.00, con un breve focus sulle opere in mostra delle tre artiste (ingresso libero fino a esaurimento posti). www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/invisibili-trame-benedetta-mim-antonietta-tre-artiste-del-novecento

A Villa Torlonia proseguono le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei, gli ambienti sotterranei realizzati sotto il Casino Nobile durante il secondo conflitto mondiale e riaperti al pubblico con un nuovo percorso multimediale che si articola in tre sezioni: La vita di Mussolini a Villa Torlonia, La vita nei rifugi e La città bombardata; infine si scende nel Bunker vero e proprio, grande struttura cilindrica a sei metri di profondità. Le visite si svolgono, per singoli: il venerdì (ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00), il sabato (ore 10.00, 11.00 – in inglese – 15.00, 16.00 e 17.00) e la domenica (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00); per gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): dal martedì al venerdì (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00); il sabato (ore 12.00 e 14.00); la domenica (ore 15.00 e 16.00). Acquisto biglietti on line su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visite-singoli-maggio-e-giugno-2026-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei

www.museivillatorlonia.it/it/didattica/visite-gruppi-e-scuole-da-gennaio-giugno-2026-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei

Sempre a Villa Torlonia, per tutto il mese di giugno prima della pausa estiva di luglio e agosto, è possibile inoltre visitare il complesso della Serra Moresca, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia. Le visite si svolgono dal martedì alla domenica (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle ore 18.20). Nella visita è compreso anche l’accesso alla Torre Moresca accompagnati dal personale di sala. Preacquisto online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/musei-di-villa-torlonia/2385 o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca.

Roma, la tua guida culturale – Il programma di visite, incontri e formazione

Per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card), sabato 20 giugno alle 16.00 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è in calendario una visita dedicata alla Militanza artistica nella Repubblica Romana. Protagonisti dell’incontro saranno gli artisti risorgimentali, come Gerolamo Induno, che hanno combattuto in prima persona documentando l’eroismo e gli orrori della guerra (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/amici-la-militanza-artistica-nella-repubblica-romana

Per le Passeggiate romane, martedì 23 giugno alle 9.30 è in programma una visita con interprete LIS al Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana. L’itinerario parte dal cancello che si apre su viale Giotto (alla fine di via Lucio Fabio Cilone) e costeggia il tracciato delle Mura Aureliane fino a raggiungere la struttura cinquecentesca. Si potrà inoltre visitare una delle tre casematte della fortificazione, per poi discendere, tramite la scala originale, fino all’uscita su via di Porta Ardeatina (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-60

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli astronomici . Per il pubblico adulto: Ritorno alle stelle (venerdì 19, martedì 23 giugno alle 10.00, alle 12.00 e alle 17.00; sabato 20 e domenica 21 giugno alle 10.00 e alle 17.00; mercoledì 24 e giovedì 25 giugno alle 11.00, alle 16.00 e alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 19 e martedì 23 giugno alle 11.00 e alle 18.00; sabato 20 e domenica 21 giugno alle 11.00; mercoledì 24 e giovedì 25 giugno alle 10.00, alle 12.00 e alle 17.00); From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 19 e martedì 23 giugno alle 16.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 20 giugno alle 18.00); La notte stellata (domenica 21 giugno alle 16.00); Crociera nel cosmo (domenica 21 giugno alle 18.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, domenica 21 (alle 12.00) torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna (sabato 20 giugno alle 16.00). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it