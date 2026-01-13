L’offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali prosegue nella seconda metà del mese con un ampio calendario di incontri, itinerari, visite guidate e tante attività per tutti. Tra arte, letteratura, storia e scienza, ecco alcune proposte dal 16 al 22 gennaio 2026.

La stagione espositiva prende il via ai Musei Capitolini dove, fino al 12 aprile, è ospitato Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, progetto che svela il processo creativo e i segreti della tecnica “nascosti” dietro alcuni dipinti incompiuti della Pinacoteca Capitolina attraverso indagini di diagnostica non invasiva.

https://www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/il-non-finito-fra-poetica-e-tecnica-esecutiva

Mentre, dal 17 gennaio, nelle sale al piano terra del Museo di Roma a Palazzo Braschi è visitabile Beyond Heritage. Un percorso fotografico tra arte e scienza, un lavoro di ricerca sui beni culturali che rivela quanto di solito resta nascosto: metodi, strumenti, competenze e interpretazioni.

https://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/beyond-heritage-un-percorso-fotografico-tra-arte-e-scienza

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia è invece prorogata al 25 gennaio la mostra Niki Berlinguer. La signora degli arazzi: una pregevole selezione di arazzi realizzati dalla celebre tessitrice e artista che, unendo l’antica tecnica del piccolo punto con influenze contemporanee, ha reinterpretato le opere dei grandi maestri del Novecento quali Hans Hartung, Paul Klee e van Gogh.

https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/niki-berlinguer-la-signora-degli-arazzi

—

Roma, la tua guida culturale, il programma di visite, incontri e formazione, prosegue con un ampio calendario di iniziative che attraversano la seconda metà del mese.

Sabato 17 gennaio alle 11.30, il ciclo Archeologia in Comune propone una visita al Mitreo del Circo Massimo, in piazza Bocca della Verità 16, per immergersi nei segreti di Mitra e il suo culto misterico (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 5 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/mitra-e-il-suo-culto-misterico-8

Domenica 18 gennaio, alle 11.30, si potrà invece salire sul Monte Testaccio, conosciuto anche come Monte dei Cocci, nella zona portuale dell’antica Roma. Appuntamento in via Nicola Zabaglia 24. L’attività, accompagnata da interprete LIS, non è adatta a persone con disabilità motorie (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card, e prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 20 partecipanti). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/ascesa-al-monte-testaccio-5

Il programma del ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, si apre domenica 18 gennaio alle 11.30 al Museo di Roma in Trastevere, dove il regista e sceneggiatore Adolfo Conti guiderà una visita alla mostra Cine de papel, selezione di manifesti cinematografici realizzati a Cuba a partire dal 1959, dopo la rivoluzione castrista (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-visita-guidata-alla-mostra-cine-de-papel-1

Due le proposte tra cui scegliere martedì 20 gennaio, entrambe con il supporto dell’interpretariato LIS. Alle 17.00, la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi apre le sue porte per una visita alla mostra GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925-2025: oltre 120 opere tra dipinti, sculture e documenti che ripercorrono le tappe fondamentali della Galleria e più di un secolo di storia dell’arte (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti). https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/didattica/amici-gam-100-un-secolo-di-galleria-comunale-1925-2025

Alla stessa ora, il Museo di Roma a Palazzo Braschi invita a scoprire la mostra Ville e Giardini di Roma: una Corona di Delizie, che esplora la trasformazione del verde urbano capitolino attraverso 190 vedute e paesaggi, dal Rinascimento ai primi giardini pubblici del Novecento (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-ville-e-giardini-di-roma-una-corona-di-delizie

Alla mostra Ville e Giardini di Roma: una Corona di Delizie è dedicato inoltre un approfondimento con i curatori Alessandro Cremona e Sandro Santolini (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) in programma giovedì 22 gennaio alle 16.30 nell’ambito del ciclo di conferenze Roma racconta… (ingresso libero nella sola Sala Tenerani, sede dell’incontro).

https://www.museodiroma.it/it/didattica/ville-e-giardini-di-roma-una-corona-di-delizie

Doppia scelta anche per il pomeriggio di mercoledì 21 gennaio. Alle 15.00, ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, una visita con interprete LIS alla mostra 1350. Il Giubileo senza Papa condurrà alla scoperta di uno dei momenti più significativi della storia di Roma tra grandi eventi storici, crisi e trasformazioni, dall’ascesa di Cola di Rienzo alla Peste Nera fino al ritorno del papa nell’Urbe (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

https://www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-1350-il-giubileo-senza-papa-5

In contemporanea, presso la Casa Museo Alberto Moravia, si terrà la visita Alberto Moravia, lo scrittore e i suoi amici: tra opere d’arte, dediche e fotografie, la visita offre un viaggio nell’esperienza intima e quotidiana di uno dei massimi scrittori del Novecento italiano (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

https://www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/amici-alberto-moravia-lo-scrittore-e-i-suoi-amici-2

Le iniziative alla scoperta del patrimonio cittadino proseguono giovedì 22 gennaio, alle 11.30, con una visita al Foro di Cesare e Foro di Traiano per conoscere le evoluzioni di quest’area urbana dall’antichità ai giorni d’oggi, passando per le demolizioni del quartiere Alessandrino. Appuntamento all’ingresso dell’Area archeologica, presso la biglietteria, in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-foro-di-cesare-e-foro-di-traiano-dall%E2%80%99antichit%C3%A0-ai-giorni-d%E2%80%99oggi-1

—

Il calendario delle Passeggiate Romane, martedì 20 gennaio alle 11.30, propone l’itinerario, con interprete LIS, Il Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana. Lungo il percorso, dall’arco di accesso di via di Villa Pepoli fino al sentiero che costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane, in prossimità della terza casamatta, emergono frammenti architettonici anche di grandi dimensioni, esito della demolizione della Spina di Borgo nel 1939 per far spazio alla nuova via della Conciliazione. Appuntamento al termine di via Lucio Fabio Cilone (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card, ma non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-48

Lo stesso giorno, alle 14.00 e alle 15.00, è in programma una visita al Palazzo dell’Anagrafe di via Luigi Petroselli 50. Nel seminterrato dell’edificio sarà possibile ammirare il Carnevale Romano, grande affresco realizzato da Orfeo Tamburi nel 1939 (attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/il-carnevale-romano-di-orfeo-tamburi-al-palazzo-dell%E2%80%99anagrafe-5

—

Al Planetario di Roma prosegue la programmazione degli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 16, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 16.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 16, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 17.00; sabato 17 gennaio alle 10.00, 12.00 e 17.00; domenica 18 gennaio alle 10.00 e alle 16.00; martedì 20 gennaio alle 16.00 e alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 16, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 18.00; sabato 17 gennaio alle 11.00; domenica 18 gennaio alle 11.00 e alle 17.00; martedì 20 gennaio alle 17.00); Il cielo degli innamorati (sabato 17 gennaio alle 18.00); Crociera nel cosmo (domenica 18 gennaio alle 18.00). Per i più piccoli, sabato 17 gennaio alle 16.00, Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle, mentre domenica 18 gennaio alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.