Roma si prepara a una nuova settimana ricca di appuntamenti culturali tra incontri, visite, presentazioni e itinerari che spaziano dall’antichità al contemporaneo. Ecco alcune iniziative, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in programma dal 13 al 19 marzo.

Il calendario si apre con un nuovo appuntamento di Libri al Museo, la rassegna di presentazioni editoriali dedicate al mondo dell’arte. Venerdì 13 marzo alle 17.00, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Benedetta Ciuffa presentano il volume Maratti invenit et pinxit. Carlo Maratti e l’incisione. L’opera illustra l’attività̀ del pittore barocco nel campo della grafica, analizzandone la duplice veste di peintre-graveur e di inventor di numerose composizioni poi tradotte dai più noti incisori del tempo: un fenomeno che si protrasse a lungo e che lo stesso Maratti promosse con determinazione per diffondere le proprie opere. Insieme alle autrici intervengono Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina), Giorgio Marini (Università degli Studi Roma Tre) e Stefano Papetti (Collezioni Comunali di Ascoli Piceno). L’ingresso è libero nella sola Sala Tenerani, sede dell’incontro. www.museodiroma.it

Come ogni secondo sabato del mese, il 14 marzo alle 10.00 e alle 11.00 tornano le visite alla Casa Museo Alberto Moravia. Il grande attico affacciato sul Lungotevere della Vittoria, dove lo scrittore ha vissuto dal 1963 al 1990, apre le sue porte per svelare il lato pubblico di Moravia ma anche quello privato tra libri, opere d’arte e le numerose tracce dei suoi viaggi e delle sue frequentazioni (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/visita-alla-casa-museo-alberto-moravia-marzo-2026

Sempre sabato 14 marzo, l’universo femminile è esplorato alla Casa del Cinema con la rassegna Lei e altre, a corredo della mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis in corso al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. In programma, alle 20.30, la proiezione del film The Florida Project (Un sogno chiamato Florida) di Sean Baker (Stati Uniti, 2017), una potente riflessione sul sogno americano e le sue macerie attraverso lo sguardo irrequieto della piccola protagonista Moonie (biglietti acquistabili presso la biglietteria in largo Marcello Mastroianni 1 oppure online sul sito www.casadelcinema.it o www.boxol.it/casadelcinema).

www.museocarlobilotti.it/it/notizie/alla-casa-del-cinema-un-ciclo-di-proiezioni-la-mostra-lanterne-magiche

Il fine settimana prosegue ai Musei Capitolini dove, domenica 15 marzo, tornano le visite guidate gratuite in italiano (alle 11.30) e in inglese (alle 16.30) alla mostra La Grecia a Roma, allestita negli spazi di Villa Caffarelli. Attraverso un itinerario guidato di 75 minuti, l’iniziativa permette a cittadini, turisti e residenti stranieri di approfondire l’incontro tra queste due straordinarie civiltà in un dialogo che ha plasmato l’estetica dell’Occidente. Il racconto è arricchito da un apparato multimediale con videoproiezioni immersive, per un’esperienza ancora più coinvolgente (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.museicapitolini.org/it/didattica/la-grecia-roma-visite-guidate-gratuite

Sempre ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo Nuovo, c’è tempo fino al 15 marzo per visitare la mostra Cartier e il mito: un viaggio affascinante che per la prima volta pone a confronto alcune delle creazioni più prestigiose della Maison Cartier, realizzate dall’inizio del XX secolo, con le sculture antiche di divinità classiche, molte delle quali, acquisite dalla collezione del cardinale Alessandro Albani, hanno costituito modelli imprescindibili per la formazione del linguaggio artistico europeo.

www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/cartier-e-il-mito-ai-musei-capitolini

Giovedì 19 marzo, alle 16.30, proseguono gli appuntamenti di Roma Racconta…, ciclo di conferenze a ingresso libero nella Sala Tenerani del Museo di Roma. L’incontro, condotto da Camilla De Boni (Associazione Culturale Renato Nicolini-Meraviglioso Urbano), sarà dedicato all’Estate romana, l’esperienza di punta dell’assessorato alla Cultura di Roma guidato da Renato Nicolini tra il 1976 e il 1985, con un approfondimento sui risultati e gli strumenti che hanno dato vita a un modello di capitale culturale ancora oggi insuperato.

www.museodiroma.it/it/didattica/nicolini-e-l-estate-romana

Sempre giovedì 19 marzo, ma alle 17.00, il tema della scrittura e dell’identità femminile torna a essere approfondito al Museo di Roma in Trastevere con la rassegna Le parole delle scrittrici. Novella Bellucci (Sapienza Università di Roma) terrà la conferenza Elsa Morante 1974-2026, proponendo una rilettura del romanzo La Storia a oltre cinquant’anni dalla prima pubblicazione. Un’occasione per riscoprire una delle opere più influenti del Novecento, ancora oggi di grande attualità (ingresso libero nella sola Sala Multimediale, sede dell’incontro). www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/elsa-morante-1974-2026-rileggere-la-storia

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) propone, venerdì 13 marzo alle 11.30, una visita con interprete LIS ai Fori di Cesare e di Traiano, per ripercorrere l’evoluzione dell’area dall’antichità ai giorni nostri, passando per le demolizioni del quartiere Alessandrino. Appuntamento all’ingresso dell’area archeologica dei Fori Imperiali, in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-il-foro-di-cesare-e-il-foro-di-traiano-dall-antichita-ai-giorni-d-oggi-1

Domenica 15 marzo (ore 11.00 e 16.00) si terrà invece una visita alla mostra Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto al Museo di Roma in Trastevere. Guidati da Luigi Bardellotto, i visitatori potranno scoprire una selezione di layout, bozzetti e manifesti cinematografici realizzati a Cuba a partire dal 1959, a testimonianza di quanto il cinema italiano ha influito sull’estetica cubana postrivoluzionaria (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti a turno).

www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-visita-guidata-alla-mostra-cine-de-papel-4

Seguono, mercoledì 18 marzo alle 11.00, una visita alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese con i curatori Alessandra Mauro, Roberto Koch e Suleima Autore (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti: www.museocarlobilotti.it/it/didattica/amici-lanterne-magiche-opera-dalla-collezione-valerio-de-paolis) e, giovedì 19 marzo alle 18.00, un itinerario alla mostra Constantin Brâncuşi. Le Origini dell’Infinito ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti: www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-br-ncu-i-le-origini-dell-infinito-0).

Il ciclo Archeologia in Comune, sabato 14 marzo alle 11.30, propone una visita al Ninfeo degli Annibaldi, prezioso ambiente sotterraneo di una domus aristocratica, decorato con rivestimenti in mosaico rustico, madreperla, pietra pomice e conchiglie. L’appuntamento è in via degli Annibaldi, angolo via del Fagutale (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione consigliata allo 060608, massimo 8 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-ninfeo-degli-annibaldi-4

Spazio poi alle Passeggiate romane, con due appuntamenti che si avvalgono del supporto dell’interpretariato LIS (entrambi con prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 15 partecipanti). Martedì 17 marzo, con turni alle 14.00 e alle 15.00, al Palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli sarà possibile ammirare il Carnevale Romano, grande dipinto realizzato da Orfeo Tamburi nel 1939 (www.sovraintendenzaroma.it/content/il-carnevale-romano-di-orfeo-tamburi-al-palazzo-dell-anagrafe-7). Infine, giovedì 19 marzo alle 15.15, una visita alla Casina del Cardinal Bessarione, all’inizio di via Appia Antica, ripercorre le diverse destinazioni d’uso di questa dimora rinascimentale, da villa suburbana a convitto, da taverna romana a ospizio per famiglie sfrattate. Appuntamento in via di Porta San Sebastiano 8 (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; www.sovraintendenzaroma.it/content/la-dimora-del-bessarione-tra-storia-e-mito-29).

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Ritorno alle Stelle (venerdì 13 marzo alle 16.00 e alle 18.00; sabato 14 marzo alle 10.00 e alle 18.00; domenica 15 marzo alle 10.00 e alle 17.00; martedì 17 marzo alle 16.00; mercoledì 18 e giovedì 19 marzo alle 17.00); From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 13 marzo alle 17.00; mercoledì 18 marzo alle 16.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (sabato 14 e domenica 15 marzo alle 11.00; martedì 17 marzo alle 17.00; mercoledì 18 e giovedì 19 marzo alle 18.00); Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra (sabato 14 marzo alle 16.00); Una dorata cupola di stelle (sabato 14 marzo alle 17.00); La notte stellata (domenica 15 marzo alle 12.00); Il cielo degli innamorati (domenica 15 marzo alle 18.00); Space Opera (martedì 17 marzo alle 18.00; giovedì 19 marzo alle 16.00). Per i più piccoli, Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà gli spettacoli Accade tra le stelle (sabato 14 marzo alle 12.00) e Vita da stella (domenica 15 marzo alle 16.00). Acquisto biglietti online su www.museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it