Tra visite a tema, attività per i più piccoli e gli spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale, proseguono le iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Di seguito alcuni appuntamenti in calendario dal 10 al 16 luglio.

Le proposte di Roma, la tua guida culturale (il programma di visite, incontri e formazione) prendono il via venerdì 10 luglio con il ciclo aMICi e aMICi Kids (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, dove si terrà una visita alla mostra Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-br-ncu-i-le-origini-dell-infinito-3); mentre nel pomeriggio, alle 17.00, al Museo di Roma in Trastevere la fotografa Matilde Damele presenterà al pubblico gli scatti esposti nell’ambito della sua mostra New York. L’esposizione ripercorre i quindici anni trascorsi dall’autrice documentando la vita nelle strade della Grande Mela, ed è accompagnata da una serie di fotografie realizzate a Roma in zona Porta Maggiore (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 15 partecipanti www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-new-york).

Lo stesso venerdì 10 luglio, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, alle 16.30 il Museo dell’Ara Pacis propone un gioco di squadra alla ricerca di un Frammento scomparso del monumento augusteo: i partecipanti potranno trasformarsi in “detective dell’archeologia” per risolvere il caso e restituire ad Augusto il suo profilo imperiale (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti in tutto).

www.arapacis.it/it/didattica/amici-kids-il-frammento-scomparso

Il programma continua sabato 11 luglio alle 10.30 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, dove la visita Il Gianicolo degli studenti e dei volontari stranieri illustrerà alcune importanti figure che si sono battute per la libertà d’Italia durante il Risorgimento (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti). www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/amici-il-gianicolo-degli-studenti-e-dei-volontari-stranieri

È invece dedicata alla scoperta del Foro di Traiano e del Foro di Cesare, passando per le cantine del quartiere Alessandrino, la visita Tutti insieme ai Fori Imperiali in calendario giovedì 16 luglio alle 9.00. L’itinerario si svolge lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere architettoniche, con appuntamento all’ingresso dell’area archeologica in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutti-insieme-ai-fori-imperiali-3

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Space Opera (venerdì 10 e giovedì 17 luglio alle 18.00); Ritorno alle stelle (venerdì 10 e martedì 14 luglio alle 19.00; sabato 11, domenica 12 e mercoledì 15 luglio alle 18.00); Crociera nel cosmo (venerdì 10 e martedì 14 luglio alle 21.30); La magia dell’aurora boreale (sabato 11 luglio alle 21.30); La notte stellata (domenica 12, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio alle 21.30); From Earth to the Universe (in inglese – martedì 14 luglio alle 18.00); Il cielo degli innamorati (mercoledì 15 luglio alle 19.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (giovedì 16 luglio alle 19.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 11 luglio alle 19.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 12 luglio, sempre alle 19.00, Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante Dottor Stellarium condurrà lo spettacolo Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it