Una settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per tutti nei Musei civici e nelle aree archeologiche in occasione della prima domenica del mese; in programma, inoltre, un’ampia offerta di visite, incontri e itinerari sul territorio. Di seguito alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 1° al 7 maggio.

Si ricorda che venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, tutti i Musei civici e le aree archeologiche capitoline saranno chiusi.

Le attività riprendono sabato 2 maggio al Museo di Roma a Palazzo Braschi con l’apertura al pubblico della mostra Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati, un omaggio al maestro del cinema italiano a dieci anni dalla scomparsa. Visitabile fino al 13 settembre 2026. www.museodiroma.it/it/mostra-evento/ettore-scola-non-ci-siamo-mai-lasciati

Domenica 3 maggio si rinnova l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici. L’iniziativa coinvolge anche diverse aree archeologiche capitoline, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.45), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ore 9.00-19.15, ultimo ingresso alle 18.15).

Aderisce alla gratuità anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00). Allestito nell’ex Palestra GIL all’interno del Parco Archeologico del Celio (aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00 con accesso sempre gratuito), il museo custodisce i frammenti della grande planimetria marmorea della città realizzata in età severiana.

Non rientra nella gratuità della prima domenica del mese Circo Maximo Experience (biglietto a tariffazione ordinaria, ridotta con Roma MIC Card), la visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Le visite sono disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese e si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.00, ogni 15 minuti (ultimo ingresso alle ore 14.50). Biglietti preacquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure allo 060608.

Restano a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card), inoltre, le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei, le strutture sotterranee realizzate sotto il Casino Nobile di Villa Torlonia (biglietto a tariffazione ordinaria, ridotta con Roma MIC Card). Per i singoli: il venerdì (ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00), il sabato (ore 10.00, 11.00 – in inglese –, 15.00, 16.00 e 17.00) e la domenica (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 17.00). Per i gruppi (guide disponibili in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): dal martedì al venerdì (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00), il sabato (ore 12.00 e 14.00) e la domenica (ore 15.00 e 16.00). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti a turno). Info e acquisto biglietti: www.museivillatorlonia.it

L’agenda culturale prosegue martedì 5 maggio alle 16.30, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, con un nuovo incontro per il ciclo Roma Racconta… A cura di Dani Martiri (ICOM Italia), è in programma la presentazione del volume Musei e generi. Nuove risorse per l’accessibilità culturale LGBTQIA+ in Italia, dedicato alla promozione di una cultura inclusiva e trans-positiva nelle istituzioni culturali. Ingresso libero in Sala Tenerani fino a esaurimento posti.

www.museodiroma.it/it/didattica/musei-e-generi-nuove-risorse-l-accessibilit-culturale-lgbtqia-italia

Al Museo Napoleonico, martedì 5 maggio (ore 18.30), si ricorda il 205° anniversario della morte di Napoleone Bonaparte a Sant’Elena con lo spettacolo L’imperatrice e la sorella. Ombre di potere, un progetto originale della Compagnia Teatrale romana La Clessidra con la supervisione artistica di Carlo Micciché. La pièce, ambientata la sera stessa del 5 maggio 1821, mette in scena un colloquio immaginario tra l’Imperatore (Davide Ingannamorte), l’ex moglie Joséphine (Laura Alferi) e la sorella Elisa (Carlotta di Lorenzo), già Granduchessa di Toscana, indagando i contrastanti sentimenti che legano i protagonisti fino a un confronto catartico. Drammaturgia di Stella Isoli e della stessa Alferi, che ne firma anche la regia; costumi a cura della Sartoria teatrale Lab Costume. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

www.museonapoleonico.it/it/mostra-evento/limperatrice-e-la-sorella-ombre-di-potere

Mercoledì 6 maggio (ore 17.00) si torna al Museo di Roma a Palazzo Braschi per un nuovo appuntamento con Libri al Museo, la rassegna dedicata alle novità editoriali sul mondo dell’arte. A cura di Vanda Lisanti, Caterina Paparello e Marta Vitullo, verrà presentato il volume collettaneo Musei e contesti, che traccia la storia dei significati prodotti dal museo nel tempo attraverso quattro percorsi tematici, dal rapporto con il patrimonio al ruolo del collezionismo privato, dalle scelte espositive alle politiche culturali. Insieme alle curatrici intervengono Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina), Ivana Bruno (Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale) e Chiara Piva (Sapienza Università di Roma). Ingresso libero in Sala Tenerani fino a esaurimento posti. www.museodiroma.it

Per il ciclo La storia dietro. Naturalisti e Collezioni del Museo, nella Sala degli Scheletri del Museo Civico di Zoologia, giovedì 7 maggio alle 17.00 Massimo Appolloni (Museo Civico di Zoologia di Roma) curerà un approfondimento sulla Storia della collezione Malacologica (ingresso libero fino a esaurimento posti). www.museocivicodizoologia.it/it/mostra-evento/storia-della-collezione-malacologica

Lo stesso giovedì 7 maggio (ore 16.30-18.30), la Pinacoteca Capitolina, ai Musei Capitolini, ospita il laboratorio dal vivo Come nasce un dipinto?, a cura di Costanza Barbieri (Accademia di Belle Arti di Roma) e Isabella Serafini (Musei Capitolini). L’iniziativa, realizzata nell’ambito della mostra Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, prevede una breve introduzione nelle sale espositive seguita da una sessione pratica nella Sala Polifunzionale: tra tele, cavalletti e colori, i visitatori potranno assistere in diretta alla creazione pittorica, dal disegno alla stesura finale. www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/come-nasce-un-dipinto-0

Inoltre, ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (alle 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00) le giovani artiste e artisti dell’Accademia di Belle Arti di Roma condurranno letture guidate delle opere in mostra (partecipazione libera fino a esaurimento posti). www.museicapitolini.org/it/mostra-evento/visite-piantone-il-non-finito-fra-poetica-e-tecnica-esecutiva

Prosegue il programma di visite, incontri e formazione Roma, la tua guida culturale.

Una visione inedita del colle gianicolense è offerta dalla visita Gianicolo sconosciuto: la Latrina romana di via Garibaldi, in programma domenica 3 maggio alle 11.30 nell’ambito di Archeologia in Comune. Appuntamento davanti alla chiesa di San Pietro in Montorio (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/gianicolo-sconosciuto-la-latrina-romana-di-garibaldi

Per il ciclo aMICi (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card), martedì 5 maggio alle 17.15 la visita Tutto ebbe inizio il 13 gennaio del 1732 narra la storia del Teatro Argentina attraverso le opere esposte nel piccolo museo ospitato nel suo sottotetto. Appuntamento in largo di Torre Argentina, 52 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-tutto-ebbe-inizio-il-13-gennaio-del-1732-6

L’offerta raddoppia giovedì 7 maggio. Alle 17.00, i Musei Capitolini, Centrale Montemartini propongono Primavera alla Centrale Montemartini, un percorso tra rilievi, mosaici e sculture che svelano miti e tradizioni del mondo antico (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-primavera-alla-centrale-montemartini-tra-raffigurazioni-vegetali-e-animali

A seguire, alle 18.00, presso i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, si terrà una visita alla mostra Constantin Brâncuşi. Le Origini dell’Infinito. A 150 anni dalla nascita, l’esposizione celebra le radici dello scultore romeno e il suo interesse per l’arte greco-romana (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti). www.mercatiditraiano.it/it/didattica/amici-visita-alla-mostra-br-ncu-i-le-origini-dell-infinito-1

Le Passeggiate Romane propongono, mercoledì 6 maggio alle 17.00, una visita alla Torre del Papito, all’interno dell’Area Sacra di Largo Argentina, una delle poche torri medievali romane giunte a noi nella sua interezza. La visita si svolge nell’area prospicente la Torre per poi accedere all’interno, fino al sottotetto. Appuntamento in piazza dei Calcarari, presso la biglietteria (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/non-%C3%A8-la-torre-argentina-ma-del-papito-25

Il giorno seguente, giovedì 7 maggio (ore 17.15), è invece in programma una visita alla Casina del Cardinal Bessarione, dimora rinascimentale situata all’inizio di via Appia Antica e oggi sede di rappresentanza dell’amministrazione comunale (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

www.sovraintendenzaroma.it/content/la-dimora-del-bessarione-tra-storia-e-mito-31

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it