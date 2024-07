La celebre cantautrice peruviana torna in Italia e fa tappa a Villa Ada Festival lunedì 29 luglio con uno spettacolo dedicato alle festività nazionali del paese Inca, accompagnata dalla sua band afroperuviana.

Eva Ayllon, celebre cantautrice peruviana, torna in Italia e fa tappa a Villa Ada Festival, con uno spettacolo, allegro e coinvolgente, dedicato alle festività nazionali del paese Inca, accompagnata dalla sua band afroperuviana. Lunedì 29 luglio, la cantante si esibirà nella cornice del laghetto di Villa Ada, nel giorno dedicato alle “Fiestas Patrias”, la celebrazione dell’indipendenza del Perù, in cui si omaggia la loro cultura, la storia e la tradizione del paese. Un concerto imperdibile per gli amanti delle musiche del mondo e soprattutto dei valses e dei ritmi del Perù! Pochi cantanti hanno la sua storia e possono vantare le sue numerose collaborazioni con artisti di ogni genere musicale.

Tra le più recenti, da citare quella con gli Inti Illimani Histórico, con i quali ha registrato un cd molto apprezzato dalla critica e nominato anche al Grammy. Uno spettacolo assolutamente da non perdere anche alla luce delle parole di Mercedes Sosa che ha dichiarato di avere una erede e che si trattava della cantante peruviana Eva Ayllón .

EVA AYLLON

Lunedì 29 luglio ore 21,00

Roma, Villa Ada

INFO: 346 3086218 / 388 8114428