A novembre torna l’Estate di San Martino, tra sole, clima mite e la leggenda del mantello. Perché si chiama così e cosa c’è dietro?

Siamo a novembre, un mese nel quale le temperature iniziano a scendere eppure, proprio quando l’autunno sembra aver preso definitivamente il sopravvento, tutti ci aspettiamo una parentesi di sole e clima mite. È la cosiddetta Estate di San Martino, un’espressione che attraversa i secoli e che nasconde una storia legata al celebre episodio del santo e del mantello. Ma perché si chiama così? E cosa c’è davvero dietro quelle giornate luminose che sembrano riportarci all’estate?

Estate di San Martino: la leggenda del mantello e perché a novembre tornano sole e temperature miti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La ricorrenza in questione cade l’11 novembre, giorno dedicato a San Martino di Tours. Secondo il racconto di Sulpicio Severo, quando era ancora un soldato, Martino incontrò ad Amiens un mendicante infreddolito. Non avendo altro da offrirgli, divise con la spada il proprio mantello e gliene donò metà.

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Quella notte sognò Cristo avvolto proprio nel tessuto regalato al povero. La tradizione popolare aggiunse poi che, dopo quel gesto di generosità, il cielo si rasserenò e tornò il tepore. Un dettaglio assolutamente da leggenda e non presente nel racconto originario, ma dal quale deriva l’associazione simbolica tra il santo e il bel tempo.

In realtà, spesso accade che nel giorno di San Martino torni il bel tempo. A spiegare il fenomeno è la meteorologia: intorno all’11 novembre, talvolta un’area di alta pressione allontana le perturbazioni, favorendo cieli sereni e temperature diurne più gradevoli. Le mattine e le notti possono però rimanere fredde.

Non succede necessariamente ogni anno e la durata cambia secondo le condizioni atmosferiche. Da qui il proverbio: «L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino».

Photo Credits: Shutterstock

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