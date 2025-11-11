Nei borghi del Lazio l’autunno profuma di vino e castagne: è l’Estate di San Martino, tra feste, mercatini e tradizioni a pochi km da Roma.

Se l’autunno veste i colli romanicon sfumature d’oro e di rame, nei borghi del Lazio torna l’Estate di San Martino. In questo periodo, in cui il freddo rallenta, i vigneti prendono il profumo del mosto e il vino novello scorre a fiumi tra caldarroste e risate. Basta muoversi di pochi chilometri rispetto alla Capitale per ritrovarsi in un vortice di piazze e paesi che si animano di tradizioni, mercatini e musiche popolari che raccontano la gioia semplice del ritrovarsi insieme. Ma cosa si può fare per festeggiare l’Estate di San Martino?

Estate di novembre nei borghi romani: la Festa di San Martino a Formello

Partiamo dal cuore dei Colli Veienti, dove il centro storico di Formello si prepara a celebrare San Martino sabato 15 e domenica 16 novembre 2025. Per due giorni le stradine medievali si riempiranno di mercatini artigianali, vino novello, musica e spettacoli dal vivo. Tra le attrazioni più amate, le passeggiate a dorso d’asino, le dimostrazioni di falconeria e la mostra curata dai bambini delle scuole locali, che racconteranno l’autunno con creatività e colore.

L’ingresso è gratuito, e la festa diventa un’occasione perfetta per vivere un weekend di gusto e convivialità immersi nella magica atmosfera di San Martino.

San Martino – Castagne e Vino ad Anguillara Sabazia

Se ci muoviamo verso le rive del lago di Bracciano, domenica 16 novembre Anguillara Sabazia celebra la sua San Martino – Castagne e Vino, un appuntamento che unisce tradizione, buon cibo e tanta musica.

Organizzata dal Rione Castello con il patrocinio della Pro Loco, la festa propone caldarroste fumanti, vino novello e ritmi popolari grazie ai concerti di Ale & Dany Passion Music e del Trio Monti. È un’occasione perfetta per perdersi tra i vicoli, lasciarsi avvolgere dal profumo delle castagne e ammirare il riflesso delle luci sul lago, simbolo della dolcezza autunnale laziale.

Festa di San Martino – Olio, Funghi e Vino a Castiglione in Teverina

Dal 14 al 16 novembre, Castiglione in Teverina celebra la trentesima edizione della Festa di San Martino – Olio, Funghi e Vino, una delle più longeve del Lazio. In piazza Maggiore, il borgo del vino accoglierà visitatori tra degustazioni di olio nuovo, funghi porcini e calici traboccanti di allegria. Musica, balli e piatti della tradizione renderanno omaggio ai sapori autentici dell’autunno, trasformando il paese in un brindisi collettivo alla convivialità e alla memoria contadina che resiste nel tempo.

Photo Credits: Shutterstock