Estate Romana programma 2022: gli eventi da non perdere assolutamente

Si apre il sipario sull’Estate Romana 2022: più di mille eventi tra cinema, arte, musica e teatro, animeranno tutta la città fino ad autunno inoltrato!

orna l’Estate Romana, l’attesa manifestazione che, per oltre quattro mesi, animerà la città con una programmazione davvero straordinaria. Più di 1.000 appuntamenti diffusi su tutto il territorio cittadino tra incontri, cinema, arte, musica, teatro, visite guidate e laboratori, organizzati da Roma Capitale e delle principali istituzioni culturali cittadine.

Il 21 giugno, solstizio d’estate, inaugura simbolicamente l’evento con una serata al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, dedicata all’indimenticabile Gigi Proietti, presentata da Flavio Insinna, con la presenza del direttore artistico Nicola Piovani che esegue un breve concerto prima della proiezione di Luigi Proietti detto Gigi, il documentario di Edoardo Leo.

Gli APPUNTAMENTI SPECIALI DI ROMA CAPITALE

Roma Capitale propone, inoltre, alcuni eventi speciali gratuiti con la partecipazione di nomi di prestigio del panorama culturale.

Il 26 giugno, il Campidoglio ospita Il Campidoglio e le sue storie, spettacolo di e con Stefano Massini;

Tra luglio e settembre, Tokamak, Reattori e contenti, un’antologia di sei spettacoli teatrali, con Antonio Rezza e Flavia Mastrella al Teatro Tor Bella Monaca, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Teatro India e Teatro Biblioteca Quarticciolo, affiancati da 6 proiezioni in alcune delle arene estive gratuite della città;

Il 28-29 luglio al Parco degli Acquedotti e il 2 novembre al Teatro del Lido di Ostia, Ascanio Celestini va in scena con Museo Pasolini;

Il 10 settembre, Il male dei ricci, reading spettacolo di Fabrizio Gifuni su Pasolini e la sua arte al Teatro Argentina;

Il 7-8-9 ottobre,Essere Enea, essere Romolo, essere Numa, ciclo di conferenze sui tre eroi romani di Maurizio Bettini all’Auditorium dell’Ara Pacis;

Il 14-16 ottobre, Transizioni, il festival dedicato alla sostenibilità in programma alla Biblioteca Laurentina.

I BANDI

Il contenitore estivo della Capitale presenta anche gli 80 progetti vincitori – spettacoli teatrali, musicali, di danza, performance, proiezioni cinematografiche, eventi di arti visive e incontri culturali – dell’avviso pubblico annuale “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”, di cui 18 legati alla celebrazione del Centenario Pasoliniano e che hanno prevalentemente luogo al di fuori del Centro Storico.

Tra questi: Il progetto Città Foresta, dedicato alle aree verdi; il festival di musica popolare contemporanea del Mediterraneo e dei paesi lusofoni Sete Sois Sete Luas; Dance screen the land – performance, storytelling, teatro e danza a Villa dei Quintili; Viva la Scienza! alla Biblioteca Arcipelago; il Videomapping-Pasolini-Corviale; Sempre più Fuori, stagione di musica, cinema, danza e cultura al Parco Modesto di Veglia, Parco di Villa De Sanctis e Teatro Biblioteca Quarticciolo; Roma Corsara, percorsi, laboratori e cultura urbana alla scoperta dei luoghi pasoliniani.

I progetti vincitori affiancano il ricco calendario di appuntamenti delle 60 manifestazioni del Bando Triennale 2020-2022, dedicate al cinema, alla musica, al teatro, alla danza, ai bambini e ragazzi, alla cultura e alle arti, iniziate già il 1 giugno.

Tra gli eventi in programma:

Il cinema di Isola del Cinema Isola Mondo all’Isola Tiberina, dell’Arena Garbatella e delle tante arene gratuite in tutta la città, tra cui Cinema alle mura e non solo, Cinema Balduina, Cinecorviale Estate, Elsa sotto le stelle, Cinelido – Festival del Cinema Italiano, Altra Visione a India e Cinema Arena Parchetto Salario.

La grande musica del Village Celimontana, del Jazz Village, dell’Accademia Filarmonica e della Casa del Jazz;

I Festival di teatro, danza, arti multidisciplinari e performative – come Bande de Femmes, Fuori Programma Festival, FerragOstiAntica, If/invasioni dal futuro_new era, Artmosfera, Attraversamenti Multipli, Anomalie la sperimentazione in periferia, Dominio Pubblico. La Città Agli Under 25;

Gli spettacoli teatrali, i DJ set, gli incontri e le attività per bambini in teatri e spazi culturali, tra i quali il Teatro India e lo Spazio Rossellini.

I GRANDI EVENTI DELLE PRINCIPALI ISTITUZIONI CULTURALI CITTADINE

LETTERATURA

La nuova edizione di Letterature – Festival internazionale di Roma a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma. allo Stadio Palatino, un programma di cinque serate ad ingresso gratuito (12, 14, 18, 19 e 21 luglio) dal titolo Tempo nostro;

Le anteprime a Casa delle Letterature con André Aciman (20 giugno), Matei Vișniec (23 giugno), Lillian Fishman (28 giugno) e Lea Hager Coen (30 giugno);

Le Biblioteche e i circostanti spazi verdi propongono focus sulla scienza (Biblioteca Arcipelago), cinema all’aperto (Biblioteca Laurentina), ospitando nelle loro sale studio studenti e smart-workers;

CINEMA

Le arene estive di Fondazione Cinema per Roma al Parco degli Acquedotti, dal 20 luglio al 4 agosto, con proiezioni di capolavori restaurati e incontri, e l’arena galleggiante del Floating Theatre, ideata da Alice nella città, dal 18 agosto;

L’evento straordinario del 24 luglio che trasforma Via Veneto in un cinema all’aperto a ingresso gratuito con una platea di 600 spettatori per la proiezione della versione restaurata di Vacanze romane di William Wyler;

La nuova stagione della rassegna Caleidoscopio, oltre 100 proiezioni al Teatro all’aperto Ettore Scola, lo spazio esterno della Casa del Cinema;

La decima edizione di Cinema al MAXXI, in programma fino al 28 luglio nella piazza del museo.

TEATRO

La programmazione estiva del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, che accompagna il pubblico fino a ottobre con i più celebri testi di Shakespeare.

Il palcoscenico del Tor Bella Monaca Teatro Festival – Arena Estate, 44 serate di spettacoli dal 24 giugno al 15 agosto.

La rassegna di Teatro Ragazzi Le Grandi Scoperte del Teatro Villa Pamphilj, ogni venerdì, dal 17 giugno al 29 luglio, e il 2 e il 9 settembre;

Gli spettacoli del Teatro India che vedono in scena Gabriele Lavia in Le favole di Oscar Wilde (26 luglio), Massimo Popolizio con La caduta di Troia (27 luglio ), Lino Guanciale in Fuggi la terra e l’onde (8 settembre) e la compagnia Fanny & Alexander in Addio Fantasmi di Nadia Terranova (18 settembre).

MUSICA

La stagione del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla, con spettacoli, opere e balletti, come le serate evento di Claudio Baglioni, Mass, Carmen, Notre-Dame de Paris, Il barbiere di Siviglia e il gala di Roberto Bolle;

La stagione musicale estiva dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e del Roma Summer Fest nella splendida Cavea di Renzo Piano;

Summertime alla Casa del Jazz, 60 concerti, fino al 7 agosto., nello lo spazio esterno di Villa Osio

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che, il 15 e il 21 luglio, proporrà un doppio concerto del Coro all’interno della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

ARTE E DANZA

Le numerosissime mostre in programma del Palazzo delle Esposizioni e del Macro, a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;

La 37a edizione del RomaEuropa Festival, in programma dall’8 settembre al 20 novembre in 18 location con un programma di decine di eventi tra musica, teatro, danza, nuovo circo, arti digitali e creazione per l’infanzia.

L’Estate Romana 2022 è promossa da Roma Capitale, in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori).