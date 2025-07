Anche questa settimana sono tante le iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Visite, itinerari, incontri, aperture speciali e ancora laboratori e attività per tutta la famiglia, molte delle quali gratuite, offrono numerose occasioni di svago, conoscenza e condivisione del grande patrimonio storico artistico romano.

A partire dal consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici e in alcune aree archeologiche della città, che si rinnova il 6 luglio. Saranno visitabili gratuitamente l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00 – via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), i Fori Imperiali (ore 09.00-19.15, ultimo ingresso alle 18.15, ingresso dalla Colonna Traiana) e inoltre il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00). Allestito all’interno dell’Ex palestra GIL nel Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti dalle 7.00 alle 20.00, ingresso da viale del Parco del Celio, 20/22, e Clivo di Scauro, 4), il museo custodisce i frammenti superstiti di una grande planimetria di Roma incisa su marmo tra il 203 e il 211 d.C., tra le più rare e importanti testimonianze della città antica.

Ingresso libero nei Musei Civici, dove si potranno ammirare i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Sarannoinvece visitabili con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le mostre Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art. Fashion. Cinema al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Una Regina polacca in Campidoglio. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma ai Musei Capitolini.

Biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Attraverso l’ausilio di visori 3D, il visitatore potrà immergersi nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica, dalle 17.00 alle 21.00 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso ore 19.50). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (tutti i giorni ore 9-19).

Non rientrano nella gratuità, inoltre, le visite al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia (biglietto a tariffazione ordinaria, ridotta con Roma MIC Card), che proseguono per tutto il mese di luglio: per i singoli: il sabato alle 17.00 (in italiano) e alle 11.00 (in inglese); la domenica alle 10.00 e alle 17.00 (in italiano); per i gruppi e le scuole (guide disponibili anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco): dal martedì al venerdì (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00), il sabato (ore 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00), e la domenica (ore 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti ad appuntamento).

Ampio e variegato il calendario di Patrimonio in Comune, arricchito dal programma Speciale Giubileo 2025.

Una serie di aperture speciali interesserà alcuni importanti siti archeologici della città. Venerdì 4 luglio si potrà accedere al Sepolcro degli Scipioni, area situata lungo il tratto urbano della via Appia Antica, all’interno delle Mura Aureliane, che conserva anche un colombario affrescato e una piccola catacomba scavata nel tufo. Ingresso in via di Porta San Sebastiano, 9. Attività gratuita con biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card.

Sabato 5 luglio torna ad aprire le sue porte il Teatro di Marcello, monumento simbolo della Roma imperiale, costruito da Augusto e in uso fino al V secolo. Ingresso in via di Montanara e via del Portico D’Ottavia. Attività gratuita per tutti.

Domenica 6 luglio è la volta della Necropoli Ostiense, compresa in una vasta area adibita a sepolcreto che si addensava tra la Rupe di San Paolo e l’ansa del Tevere, rilevante testimonianza della popolazione che abitava questo settore dell’Urbe. Ingresso da Parco Schuster in via Ostiense, fronte civico 195. Attività gratuita con biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card.

Per tutte le attività, l’orario di apertura è dalle 9.30 alle 13.30 con ultimo ingresso alle 13.00.

Una passeggiata a Villa Borghese tra edifici neoclassici, padiglioni secenteschi, fontane artistiche e giardini segreti, venerdì 4 luglio alle 17.00 (in italiano) e alle 18.00 (in inglese), ripercorre la storia di quella che fu la prima residenza del Cardinal Scipione Borghese, acquisita dal Comune di Roma e aperta al pubblico ai primi del Novecento. Appuntamento nel piazzale del Museo Borghese. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti.

Nuove attività per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card.

Palazzo Braschi si racconta: venerdì 4 luglio alle 17.00, visita con interprete LIS all’imponente edificio affacciato su piazza Navona, nel cuore rinascimentale della città, sede del Museo di Roma. Dal cortile d’ingresso salendo per lo scalone monumentale, il percorso approfondisce in particolare le decorazioni del secondo e del terzo piano, che rispecchiano il gusto figurativo dell’ultimo quarto del Settecento. Appuntamento presso la biglietteria. Ingresso libero fino a esaurimento posti (massimo 20 partecipanti). https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-palazzo-braschi-si-racconta-0

Doppio appuntamento al Museo di Roma in Trastevere dove, sabato 5 luglio alle 10.30, un Viaggio nel Medioevo attraverso gli acquerelli di Ettore Roesler Franz svelerà alcuni monumenti medievali, oggi sommersi dalle stratificazioni urbanistiche, ancora visibili nel ciclo pittorico della cosiddetta Roma sparita.

Mercoledì 9 luglio alle 18.30, invece, una visita di approfondimento alla mostra fotografica e documentale dedicata a Tina Modotti: donna, fotografa, militante.

Entrambe le attività prevedono il supporto dell’interpretariato LIS e la prenotazione obbligatoria allo 060608, per un massimo di 15 partecipanti.

Martedì 8 luglio alle 16.30, alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, visita con interprete LIS alla mostra Nino Bertoletti (1889-1971) per approfondire la figura del poliedrico artista romano, la cui produzione si intreccia con le principali correnti culturali del Novecento italiano. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti.

Residenza aristocratica, castello, convento, caserma e infine sede museale. Questi sono stati i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali dopo l’età romana, al centro della visita con interprete LIS Storia di un monumento romano nel tempo in programma giovedì 10 luglio alle 18.00. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti.

Una visita, con interprete LIS, alla mostra Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona, in corso nelle sale al pianoterra del Palazzo dei Conservatori, ai Musei Capitolini, è in programma giovedì 10 luglio alle 17.30: un’occasione per conoscere da vicino le opere, eccezionalmente esposte a Roma in occasione dell’Anno giubilare, che descrivono un percorso di importanti contaminazioni artistiche tra XV e XVII secolo. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti.

Tra le iniziative per i più piccoli e le loro famiglie, un Laboratorio sensoriale esplorativo per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni si terrà sabato 5 luglio alle 11.00 (in inglese) e alle 16.00 (in italiano) al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese lungo un percorso che dal circostante Giardino del Lago conduce al cuore della collezione museale, dominata dalle opere di Giorgio de Chirico. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 26 partecipanti in tutto.

Per il ciclo aMICi Kids, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, mercoledì 9 luglio alle 11.00, in collaborazione con la Biblioteca Centrale Ragazzi, il Museo dell’Ara Pacis propone Indagini al Museo, appassionante avventura interattiva attorno al grande monumento pieno di fascino e mistero. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 bambine e bambini 7-12 anni più accompagnatori.

Tre le iniziative in calendario giovedì 10 luglio. Per viaggiare con la fantasia alla scoperta di storie e personaggi lontani nel tempo, alle 10.00 al Museo Napoleonico, il laboratorio creativo Fantasia al potere! In vacanza coi Bonaparte. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 bambine e bambini 6-12 anni più accompagnatori.

Alle 10.30, appuntamento alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi con Illustrare la Narrazione: Nino Bertoletti e il Viaggio nel Libro d’Artista, percorso esplorativo e laboratorio creativo nell’ambito della mostra Nino Bertoletti (1889-1971). Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 bambine e bambini 10-12 anni più accompagnatori.

Alle 11.00, invece, Sulle orme dei nostri eroi! Alla scoperta della Repubblica Romana, una speciale caccia al tesoro al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 bambine e bambini 7-12 anni più accompagnatori.

Per il ciclo Passeggiate Romane, martedì 8 luglio alle 9.30, un itinerario lungo il tracciato delle Mura Aureliane a partire dall’arco di accesso di via di Villa Pepoli all’interno del quale sorge il Bastione Ardeatino, fortezza cinquecentesca realizzata a scopo di difesa contro la minaccia turca proveniente dalle coste tirreniche. Appuntamento al termine di via Lucio Fabio Cilone. Attività gratuita ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

Tra mito e storia, le Passeggiate Romane proseguono mercoledì 9 luglio con una visita, accompagnata da interprete LIS, alla Casina del Cardinal Bessarione, all’inizio dell’Appia Antica, dalle preesistenze archeologiche di epoca tardo repubblicana passando per il Medioevo fino ai giorni nostri. Appuntamento alle 17.15 in via di Porta San Sebastiano, 8. Attività gratuita ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

Per il ciclo Archeologia in Comune, domenica 6 luglio alle 10.00, una visita guidata a Porta Maggiore, poderosa struttura in travertino che costituiva il punto di arrivo di cinque acquedotti. Subito fuori la porta, tra le vie Labicana e Prenestina, la visita conduce alla scoperta della Tomba del fornaio Eurisace, ricco liberto, e di sua moglie Atistia. Appuntamento in piazza di Porta Maggiore, angolo via Statilia. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608, per un massimo di 15 partecipanti.

Una visita ai cantieri in corso ai Fori Imperiali, mercoledì 9 luglio alle 11.30, illustra le attività di scavoin Via Alessandrina, la strada realizzata a fine Cinquecento dal cardinale Alessandrino nell’ambito di un più ampio programma di sistemazione urbanistica dell’omonimo quartiere, demolito tra il 1924 e il 1932. Appuntamento in piazza del Grillo, 1. L’area non è accessibile a persone con disabilità motoria. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 10 partecipanti).

