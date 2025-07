Una nuova settimana scandita dalle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, molte delle quali gratuite o accessibili con Roma MIC Card. Dall’11 al 17 luglio, l’offerta comprende incontri con gli artisti, passeggiate archeologiche, visite, laboratori e due serate speciali al Circo Massimo con lo sguardo rivolto al cielo stellato.

Da non perdere l’ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con la seconda edizione di Artisti a Villa Borghese, ciclo di incontri che esplora i legami tra arte e natura con uno sguardo sulla contemporaneità. Venerdì 11 luglio alle 18.30, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, parliamo di Keith Haring a Roma. Urban Nature in the Park. Attraverso testimoni dell’epoca e studiosi del settore, saranno ricostruiti i segni del passaggio in città nel 1984 dell’iconico artista che, per l’occasione, realizzò due interventi urbani, uno sulle pareti del Palazzo delle Esposizioni e un altro sulle paratie del Ponte Pietro Nenni, entrambi perduti. Con Valeria Arnaldi (“Il Messaggero”), Claudio Crescentini (Sovrintendenza Capitolina), Ivan D’Alberto (teorico e storico dell’Arte contemporanea), Stefano Fontebasso De Martino (fotografo) e Marco Petrella (fumettista e illustratore). Attività gratuita a ingresso libero.

https://www.museocarlobilotti.it/it/didattica/artisti-villa-borghese-keith-haring-roma-urban-nature-park

Sabato 12 (per tutti) e domenica 13 luglio (per le famiglie), l’area archeologica del Circo Massimo sarà lo scenario di due serate a tema dal titolo Il cosmo al Circo Massimo. Per l’occasione, gli astronomi del Planetario di Roma guideranno il pubblico all’osservazione del cielo stellato attraverso racconti e videoproiezioni su megaschermi di immagini riprese dal Virtual Telescope e da un telescopio sul posto. Inizio spettacoli alle 21.45. Ingresso da viale Aventino, a partire dalle ore 21.30. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card).

https://www.planetarioroma.it/it/notizie/il-cosmo-al-circo-massimo-con-gli-astronomi-del-planetario-di-roma

Prenotazioni su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/event/il-cosmo-al-circo-massimo-per-tutti/272664?idt=2542 (sabato 12 luglio) e https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/event/il-cosmo-al-circo-massimo-junior-per-famiglie/272668?idt=2542 (domenica 13 luglio).

Come ogni secondo sabato del mese, sabato 12 luglio alle 10.00 e alle 11.00, tornano le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, storie, incontri umani e intellettuali. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 persone per gruppo). L’ingresso alla casa museo e la visita sono gratuiti.

https://www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/visita-alla-casa-museo-alberto-moravia-luglio-2025

Una visita guidata con interprete LIS alla retrospettiva dedicata a Franco Fontana, in calendario domenica 13 luglio alle 11.00 negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, sarà l’occasione per immergersi nell’universo artistico del “maestro del colore”, tra i più autorevoli fotografi italiani sulla scena internazionale contemporanea. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo a tariffazione vigente, gratuito per persone con disabilità e un loro accompagnatore. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 16 partecipanti.

https://www.arapacis.it/it/didattica/franco-fontana-retrospective-visita-alla-mostra-7

Tante le iniziative offerte dal programma Patrimonio in Comune, arricchito di nuovi appuntamenti in occasione del Giubileo.

L’acqua di Roma protagonista, venerdì 11 luglio alle 17.00 (in inglese) e alle 18.00 (in italiano), di un itinerario dedicato alle Fontane di Piazza Farnese, costruite per volontà dell’omonima famiglia sulla piazza antistante la loro residenza. Appuntamento in piazza Farnese, 96. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/itinerari-lacqua-roma-i-farnese-0

Tra acqua e arte: il mio, il nostro paesaggio romano è invece il laboratorio artistico-formativo rivolto agli adulti, in calendario sabato 12 luglio alle 16.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, per acquisire nozioni di disegno dal vero e sperimentare la tecnica dell’acquerello. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo a tariffazione vigente. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 12 partecipanti.

https://www.museodiroma.it/it/didattica/tra-acqua-e-arte-il-mio-il-nostro-paesaggio-romano-4

Una figura femminile con due bambini e animali e piante a completare la scena, raffigurata su un bassorilievo del recinto esterno del monumento. È La meravigliosa dea dell’Ara Pacis Augustae identificata con Tellus, la Terra portatrice di prosperità, pronta a svelarsi martedì 15 luglio alle 17.00 al Museo dell’Ara Pacis. L’iniziativa rientra nel ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card. La prenotazione è obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

https://www.arapacis.it/it/didattica/amici-la-meravigliosa-dea-dell-ara-pacis-augustae-storia-e-fortuna

Per i più piccoli, sabato 12 luglio alle 10.30, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospita Tra musica e poesia, l’800 italiano, laboratorio di scrittura per tutta la famiglia a partire dalla musica e dai versi di due protagonisti del Risorgimento italiano, Goffredo Mameli e Giuseppe Verdi. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 8-12 anni.

https://www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/tra-musica-e-poesia-l-800-italiano-2

Per il ciclo aMICi Kids, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, sabato 12 luglio alle 11.00, al Museo Archeologico della Villa romana dell’Auditorium e del suo territorio, la visita-laboratorio Schiavi, liberi e liberti sarà l’occasione per approfondire il tema della schiavitù nell’antichità, tra messa in scena e lettura di autori classici. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 12 bambine e bambini 9-12 anni più accompagnatori.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/amici-kids-schiavi-liberi-e-liberti

Per il ciclo Passeggiate Romane, domenica 13 luglio alle 10.30, apertura straordinaria della Chiesetta della Santa Croce nel Parco di Monte Mario all’interno dei Casali Mellini, dove sono conservate decorazioni in stucco e una Crocifissione a rilievo di fattura quattrocentesca. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione consigliata allo 060608, massimo 25 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/la-chiesetta-della-santa-croce-monte-mario-1

Lo stesso giorno, ma alle 11.30, le visite di Archeologia in Comune fanno tappa ai Sepolcri repubblicani di Via Statilia all’Esquilino, gruppo di cinque sepolture la più antica delle quali, appartenuta a un libraio, è databile attorno al 100 a.C. Appuntamento in via Statilia, angolo via di Santa Croce in Gerusalemme. Attività gratuita con biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/visita-ai-sepolcri-repubblicani-di-statilia-5

Tra i cantieri di scavo in corso ai Fori Imperiali finanziati con fondi PNRR, quello del Templum Pacis, a ridosso del muro del Foro di Nerva, sta riportando alla luce la plurisecolare stratificazione urbana che ha interessato questo settore della città. Per saperne di più, appuntamento mercoledì 16 luglio alle 11.45 in largo Corrado Ricci 44, davanti alla Torre dei Conti. Attività gratuita a ingresso gratuito, ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 partecipanti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/cantieri-ai-fori-lo-scavo-del-templum-pacis-1

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it