Il mese di agosto si apre all’insegna delle nuove proposte di Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali tra visite, laboratori e itinerari che abbracciano tutto il perimetro urbano. Dalla prima domenica a ingresso gratuito alla serata speciale in compagnia delle stelle, ecco alcune delle attività in programma dal 1° al 12 agosto.

Per i residenti, ma anche per i tanti turisti che hanno scelto Roma come meta di viaggio, il 3 agosto, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei civici e in alcune aree archeologiche della città, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00 – via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ore 09.00-19.15, ultimo ingresso alle 18.15, ingresso dalla Colonna Traiana). Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10.00-19.00, ultimo ingresso alle 18.00), allestito all’interno dell’Ex palestra GIL nel Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti dalle 7.00 alle 20.00, ingresso da viale del Parco del Celio, 20/22, e Clivo di Scauro, 4), che custodisce i frammenti superstiti di una grande planimetria di Roma incisa su marmo tra il 203 e il 211 d.C., tra le più rare e importanti testimonianze della città antica.

Ingresso libero nei musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Prevedono invece il biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le mostre Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art.Fashion.Cinema al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Una Regina polacca in Campidoglio. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma ai Musei Capitolini.

Biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Attraverso l’ausilio di visori 3D, il visitatore potrà immergersi nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica: fino al 10 agosto, dalle 17.30 alle 20:30 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 19.20); dal 12 al 24 agosto, dalle 17.00 alle 20.00 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 18.50). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (tutti i giorni ore 9-19).

Non rientrano nella gratuità della prima domenica del mese, inoltre, le visite al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia (biglietto a tariffazione ordinaria, ridotta con Roma MIC Card), strutture sotterranee alle quali si accede dal Casino Nobile, che proseguono per tutto il mese di agosto. Il percorso di visita, grazie a un allestimento multimediale che rievoca i bombardamenti aerei subiti dalla città di Roma tra il 1943 e il 1944, offre un’esperienza totalizzante e un’occasione unica di riflessione storica. Le visite guidate si svolgono, per i singoli: il sabato alle 17.00 (in italiano) e alle 11.00 (in inglese); la domenica alle 10.00 e alle 17.00 (in italiano); per i gruppi (guide disponibili anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco): dal martedì al venerdì (ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00), il sabato (ore 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00), e la domenica (ore 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00). Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 20 partecipanti ad appuntamento).

Info e acquisto biglietti: https://www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visite-singoli-da-luglio-settembre-2025-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa; https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/bunker-e-al-rifugio-antiaereo/3720).

L’area archeologica del Circo Massimo sarà protagonista della serata di martedì 12 agosto quando farà da scenario a un’edizione speciale de Il Cosmo al Circo Massimo. Dopo l’annullamento per maltempo del 13 luglio, l’evento a cura degli astronomi del Planetario di Roma tornerà per una nuova edizione speciale, questa volta rivolta alle famiglie e ai bambini. Sarà un’esperienza unica e coinvolgente per i grandi e per i più piccoli che, seduti sul prato (si consiglia di portare un telo), potranno scoprire i segreti del cielo stellato sotto la guida appassionata degli esperti astronomi. La serata prenderà vita grazie a un innovativo spettacolo di burattini astronomici e all’utilizzo di un telescopio digitale, a sua volta proiettato in contemporanea su un maxischermo e sulla suggestiva facciata esterna della Torre della Moletta. Partecipazione alla serata con biglietto d’ingresso all’area archeologica (entrata da viale Aventino). Fortemente consigliato il preacquisto online sul sito www.museiincomuneroma.it. I biglietti potranno essere acquistati anche presso la biglietteria sul posto e nei Tourist Infopoint. Ingresso gratuito per i possessori della Roma MIC card, con prenotazione fortemente consigliata al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Proseguono anche ad agosto le iniziative di Patrimonio in Comune, arricchito dal programma Speciale Giubileo 2025. Venerdì 1° agosto, dalle 10.00 alle 13.00, porte aperte all’Archivio Storico Capitolino, per una mattinata alla scoperta degli spazi situati all’interno del monumentale complesso dell’Oratorio dei Filippini, progettato e parzialmente realizzato da Francesco Borromini. Ogni 20′, guide esperte accoglieranno i visitatori fornendo loro (in italiano e in inglese) brevi approfondimenti sull’Archivio e sulla collezione documentaria. Attività gratuita a ingresso libero.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/archivio-storico-capitolino-storia-e-collezione-10

Un autentico Viaggio nel passato attende i visitatori della Villa di Massenzio, adagiata tra il secondo e il terzo miglio della via Appia Antica, che sabato 2 agosto rimarrà aperta con orario straordinario dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30). Dal tramonto al sorgere delle stelle, immersi nell’atmosfera morbida dell’illuminazione artistica, si potrà passeggiare nel grande complesso archeologico che comprende il palazzo imperiale, il circo per la corsa dei carri e il mausoleo dinastico, con accesso alla camera sepolcrale. Dalle 19.00 alle 21.30, nei principali punti di interesse sono disponibili guide specializzate pronte a fornire, in italiano e in inglese, informazioni sul sito e la sua storia. Attività gratuita a ingresso libero.

https://www.villadimassenzio.it/it/didattica/viaggi-nel-passato-la-villa-di-massenzio-2

All’insegna dell’archeologia altri tre appuntamenti speciali. Venerdì 1° agosto, porte aperte al pubblico nell’Area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, lungo il tratto urbano della via Appia Antica all’interno delle Mura Aureliane, con ingresso in via di Porta San Sebastiano 9. L’attività è gratuita con biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card.

https://www.sovraintendenzarom.it/content/viaggi-nel-passato-area-archeologica-del-sepolcro-degli-scipioni-5

Sabato 2 agosto apre al pubblico il Teatro di Marcello, solitamente visibile solo dall’esterno. L’imponente struttura realizzata per volere di Augusto, già progettata sotto Cesare, ancora oggi custodisce preziose testimonianze del suo passato. Ingresso da via di Montanara e via del Portico D’Ottavia. Attività gratuita per tutti.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/viaggi-nel-passato-il-teatro-di-marcello-4

Domenica 3 agosto è la volta della Necropoli Ostiense, unica parte oggi visitabile di un vasto sepolcreto che si addensava tra la Rupe di San Paolo e l’ansa del Tevere, ora annesso all’area verde del Parco Schuster. Ingresso in via Ostiense, fronte civico 195. Attività gratuita con biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/viaggi-nel-passato-la-necropoli-ostiense-4

Per ciascuna attività, l’orario è dalle 9.30 alle 13.30 con ultimo ingresso alle 13.00. Tutte le iniziative si avvalgono del supporto di guide esperte che forniranno ai visitatori, in italiano e in inglese, informazione sui siti e sulla loro storia.

Con gli Itinerari oltre i confini si andrà alla scoperta di alcune delle antichità più riconoscibili della città. Venerdì 1° agosto alle 17.00 (in italiano) e alle 18.00 (in inglese) la visita porterà i visitatori a Ponte Milvio, da teatro di storiche battaglie a luogo di promesse d’amore, più volte danneggiato e restaurato nel corso dei secoli. Appuntamento alla Torretta del Valadier, lato viale di Tor di Quinto. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 25 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/i-ponti-di-roma-ponte-milvio-duemila-anni-di-storia-2

Mentre venerdì 8 agosto, alle 17.00 (in inglese) e alle 18.00 (in italiano), l’itinerario si concentrerà sulle Mura di Roma, nel tratto compreso tra Porta del Popolo e Porta Pinciana. Camminando dall’antica Porta Flaminia, realizzata a cavallo dell’omonima strada dall’imperatore Aureliano (270-275 d.C.), si arriverà fino a destinazione riscoprendo decorazioni e tracce che raccontano le evoluzioni storiche vissute da quel tratto di mura. Appuntamento a Piazza del Popolo, lato chiesa Santa Maria del Popolo. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 25 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/le-mura-di-roma-da-porta-del-popolo-porta-pinciana-2

Per il ciclo Passeggiate Romane sono in arrivo due iniziative: martedì 5 agosto alle 9.30 è in programma la visita al Bastione Ardeatino, costruito da Antonio da Sangallo nel 1536 su ordine di Papa Paolo III. L’itinerario inizierà all’arco di accesso di via di Villa Pepoli per poi raggiungere il cancello dove inizia il sentiero che costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane, offrendo una visione sull’antica campagna romana e sui depositi di frammenti architettonici rimasti dalla demolizione della Spina di Borgo del 1939. Appuntamento in via Lucio Fabio Cilone (al termine della via). Attività gratuita con ingresso a pagamento al sito archeologico secondo tariffazione vigente. Gratuito per i possessori della MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

Mercoledì 6 agosto, invece, alle ore 19.00, è prevista l’apertura speciale della Porta del Popolo con visita guidata per conoscere la storia del monumento e del contesto circostante. Visita disponibile anche in lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio. Dopo una breve sosta all’esterno del monumento per illustrarne la storia, la visita proseguirà all’interno della Porta dove sarà possibile salire fino alla terrazza panoramica e godere dell’affaccio privilegiato sulla piazza omonima sottostante, il Tridente e la fuga prospettica di via Flaminia. Appuntamento in piazza del Popolo 11 D (nei pressi del fornice di sinistra della Porta, lato piazza del Popolo). Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

Nell’ambito del programma di incontri aMICi e aMICi Kids sono in programma, inoltre: la visita guidata alla mostra della Galleria d’Arte Moderna, Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo, per conoscere la forte connessione tra i due artisti torinesi e il ruolo cruciale che la loro amicizia e la comune passione per l’arte hanno giocato nella creazione delle tante opere in mostra (martedì 5 agosto, ore 16.30). Oppure, sempre nella stessa mostra, è in programma la caccia al tesoro Paura della Pittura, per scoprire all’interno dei dipinti, i segreti dei metodi di comunicazione clandestina adottati durante la Resistenza (mercoledì 6 agosto, ore 10.30).

Si proseguirà, poi, con l’incontro al Museo Napoleonico Osservare e comprendere un’immagine: viaggio all’interno di un dipinto per approfondire i dipinti esposti nel museo mediante la pratica delle Visual Thinking Strategies, Strategie di pensiero visuale (VTS). L’incontro prevede traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio(mercoledì 6 agosto, ore 16.30).

E poi ancora, l’incontro al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco dal titolo Misurare il tempo in antico: tecniche e principi, per scoprire le diverse modalità di misurazione del tempo nell’antichità e come queste si siano legate agli obiettivi e alle esigenze delle diverse civiltà nei diversi periodi storici (giovedì 7 agosto, ore 16.00); e la visita Le sculture religiose di Pietro Canonica, al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, per conoscere le opere di tema religioso realizzate da Pietro Canonica, oggi esposte nei vari ambienti della sua casa museo (martedì 12 agosto, ore 11.00)

Tutte le attività di aMICi e aMICi Kids sono gratuite e riservate esclusivamente ai possessori della Mic card previa prenotazione obbligatoria allo 060608.

Tra acqua e arte è il laboratorio artistico rivolto agli adulti principianti, ma adatto a tutti, per affinare la tecnica del disegno dal vero e dell’acquerello, in programma domenica 3 agosto alle 11.00 (in inglese) e alle 16.00 (in italiano) al Museo di Roma a Palazzo Braschi. I partecipanti saranno guidati nell’osservazione dei dipinti della collezione che ritraggono scorci di paesaggio romano e in particolare del fiume Tevere, via di collegamento e fonte di ispirazione per artisti e viaggiatori. Appuntamento nel cortile del museo, presso la biglietteria. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso a tariffazione vigente. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 12 partecipanti.

https://www.museodiroma.it/it/didattica/tra-acqua-e-arte-il-mio-il-nostro-paesaggio-romano-5

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it