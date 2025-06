Nell’elegante cornice dei giardini della Galleria Nazionale a Valle Giulia, di fronte a Villa Borghese, riapre il Cosmic Bar.

Con l’arrivo dell’estate, il Cosmic Bar torna a essere protagonista della scena romana, rinnovando il suo rituale serale con un’inedita proposta food & beverage pensata per accompagnare gli ospiti dall’aperitivo alla cena. Senza mai tradire la sua anima da cocktail bar, il Cosmic offre un’esperienza sensoriale completa, dove ogni dettaglio si fonde con l’atmosfera magica della Capitale.

A rendere tutto ancora più suggestivo è la cornice: la fontana liberty nei giardini della Galleria Nazionale a Valle Giulia, che riflette i giochi di luce dal tramonto fino a notte fonda, trasformando ogni momento in uno scenario cinematografico.

Nel cuore verde di Villa Borghese, la location è un’oasi urbana immersa nel verde e nella quiete, pronta ad accogliere romani e turisti con un menù continuo, dall’aperitivo alla cena, che invita a lasciarsi ispirare “dal momento e dal sentimento”. Nessun percorso fisso, ma libertà di scelta tra i piatti “Main”, le golose “Baciate stellari”, pinse, insalate e dessert, per comporre la propria esperienza cosmica.

Si parte dalle 19 con l’aperitivo al tramonto, seguito da una cena sotto le stelle e si prosegue fino alle 2 del mattino, con un calendario di DJ set quotidiani che trasformano il giardino in un club all’aperto, intimo e vibrante.

Il menù: un viaggio tra stelle e sapori

Nei Main, la tradizione italiana incontra tocchi creativi: dalle polpette al sugo della nonna con crostini di segale, alle polpette bianche con maltagliati di focaccia e maionese homemade.

Il mare si fa protagonista con l’insalata di polpo, patate, olive taggiasche e pomodoro Camone, ma anche con il tataki di tonno avvolto in pasta kataifi al sesamo e servito con mayo agli agrumi e menta.

Non mancano sfizi come l’hummus di ceci al San Marzano DOP, il vitello tonnato con frutto del cappero e polvere di cucunci, e la tartare di salmone con avocado, lime e la speciale Cosmic mayo. Tra i piatti estivi da condividere spicca la Cosmic bowl con riso, salmone, tonno, polpo, avocado, melone ed edamame.

Le “Baciate stellari” e le pinse gourmet

Le “Baciate stellari” sono pinse ripiene perfette per un aperitivo sostanzioso: dall’insalata di pollo con bacon croccante alla mortadella IGP con pistacchio e stracciatella.

Tra le pinse da non perdere:

Bufalina (bufala, San Marzano DOP, Parmigiano Reggiano)

(bufala, San Marzano DOP, Parmigiano Reggiano) Anacapri (datterini ai due colori e basilico)

(datterini ai due colori e basilico) Evergreen , con verdure di stagione

, con verdure di stagione Tartufo e parmigiano, Stracciatella e salmone, e la Amalfi, con alice del Cantabrico e zest di lime.

Per chiudere in bellezza:

Cheesecake scomposta ai frutti rossi

ai frutti rossi Tiramisù al ginseng

Focaccia dolce alla nocciola

alla nocciola Semifreddo al passion fruit con crema di lime e cocco.

Cocktail sotto le stelle

Il beverage mixa classici intramontabili e signature cocktail come il Mercury Heat, il Cosmic Dust, l’Orbit e il Tropical Galaxy. Non mancano proposte analcoliche creative, come il White Space (latte di mandorla, acqua di cocco, vaniglia e citric water).

La drink list è completata da un’ampia selezione di gin (Bombay, Hendrick’s, Monkey 47 e altri), bollicine e vini bianchi, con una carta che spazia tra etichette francesi e italiane – in particolare friulane e piemontesi.