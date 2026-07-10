Estate a Roma: il laghetto caraibico a un’ora dalla città dove fare il bagno tra acqua cristallina, verde e fresco.

Con l’estate siamo tutti alla ricerca di un metodo per fuggire dal caldo e, forse non lo sapete, ma a un’ora circa da Roma esiste un laghetto che sembra uscito da una cartolina esotica, ma senza prendere aerei né allontanarsi troppo dalla Capitale. Acqua cristallina, verde fitto, silenzio e una cascata naturale trasformano questo luogo in una delle mete più desiderate della stagione: un rifugio fresco dove fare il bagno e staccare davvero dalla città. Ma dove si trova questo laghetto caraibico?

Il Laghetto di San Benedetto, i “Caraibi” nascosti vicino Roma dove l’estate diventa fresca e piacevole

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il posto da segnare in agenda è il Laghetto di San Benedetto, a Subiaco, nel cuore dei Monti Simbruini e nella valle dell’Aniene. Non ci sono palme né sabbia tropicale, ma il soprannome di “Caraibi di Roma” nasce da un dettaglio impossibile da ignorare: l’acqua, limpida e brillante, cambia colore tra smeraldo e turchese, soprattutto quando la luce filtra tra le rocce e la vegetazione.

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A rendere tutto più scenografico c’è una piccola cascata naturale che alimenta il laghetto e mantiene l’acqua fresca anche nei mesi più caldi. È il classico posto da gita estiva: bagno rigenerante, foto da sogno, picnic nel verde e passeggiata facile. La zona, infatti, è immersa nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, tra pioppi, noccioli e salici bianchi.

Il laghetto ha anche una storia antichissima: viene collegato ai laghi artificiali creati in epoca romana per la villa di Nerone a Subiaco. Più tardi, l’area divenne centrale anche nella storia di San Benedetto, che proprio qui trovò rifugio nelle grotte vicine.

L’accesso è regolamentato per tutelare l’area naturale. Si paga un biglietto di 3 euro, con apertura dalle 9 alle 18 e ultimo ingresso alle 17. Da giugno a settembre è prevista una limitazione a 90 persone al giorno, quindi meglio organizzarsi in anticipo, soprattutto nei weekend.

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