Dal 15 giugno al 15 settembre al via la manifestazione ‘Estate al Polo’ all’interno del Polo Museale dei Trasporti di Roma.

Dal 15 giugno al 15 settembre si terrà la manifestazione Estate Al Polo, all’interno del Polo Museale dei Trasporti di Roma. Il parco espositivo è ideato come un giardino, inaugurato nel 2004, con vecchi treni, locomotori, tram storici, treni regionali e una raccolta documentale composta da fotografie, cimeli, attrezzi del mestiere. Il cartellone di eventi arricchiranno l’offerta culturale capitolina, in questo luogo peculiare per storia, suggestioni, atmosfere, legate al trasporto e al sociale. Uno splendido esempio di cultura di conservazione dell’archeologia industriale.

A raccontarci Estate Al Polo c’è Rossella Taverna, Direttrice Artistica della manifestazione: «Estate Al Polo è una rassegna musicale, e non solo, completamente gratuita. – dice Rossella – Si terrà in questo insolito giardino, dove troverete vetture storiche. Come il tram del cinema 404, che portava Fellini a Cinecittà». Le vetture sono ovviamente visitabili e – oltre agli eventi – è previsto anche uno spazio per l’aperitivo. «Abbiamo voluto creare uno spazio in cui sentirsi liberi», conclude infatti la direttrice artistica.

Estate al Polo, le esperienze

Durante tutto il periodo della manifestazione, verranno proposti reading letterari, incontri di poesia, presentazione di libri, visite guidate al museo e alle vetture tutte le domeniche, laboratori di modellismo ferroviario, piccole mostre.

Concerti e spettacoli

15 GIUGNO

Dj Set Claudia del fomento. Claudia Vernier, lead-singer dei Los3saltos e dell’Istituto Italiano di Cumbia, compositrice, performer, agitatrice musicale delle notti romane: worldbeats, neo perreo, cumbia, latin-dancehall.

live THE VEEBLEFETZER. I Veeblefetzer continuano la loro incessante attività live che li ha già visti calcare i palchi dei principali club e festival italiani e di mezza Europa.

16 GIUGNO

IN THE MOOD: VINTAGE DANCE PARTY/Street band + dj set swing. Il vero party del weekend. Dal tramonto alla notte, dall’aperitivo al dopo cena, dal concerto al dance floor: il Polo Museale diventa il luogo perfetto per trascorrere il venerdì sera. La serata inizierà con il travolgente Swing della Old fashioned street band, una band di cinque elementi che suonerà, senza amplificazione, un repertorio dagli anni ’20 agli anni ’40, i successi revival, dal pop alla dance, dagli anni ’70 fino ai primi anni del 2000. Ci saranno voce, sax, banjo/chitarra, contrabbasso e batteria.

17 GIUGNO

HI SHINE Live ladies reggae band. Formazione composta esclusivamente da donne, nata per stare sui palchi e contraddistinta da composizioni 100% originali in lingua Patwa.

18 GIUGNO

Visita guidata a cura del Comitato Polo Museale.

A seguire

JAZZ JAM SESSION di Mejo orchestra. La MeJO (Metropolitan Jazz Orchestra) è una big band di sedici elementi composta da alcuni dei migliori solisti Jazz attivi nel panorama musicale romano e nazionale.

Dal 19 giugno

19 GIUGNO

Torneo Burraco Centro Anziani

A seguire

SOLO SWING

20 GIUGNO

Aperitivo poliattivismo h 18:30

Lezione di Yoga h 19:00

Daphne (Chiara Branca) è una insegnante di Hatha Vinyasa Yogacertificata RYS 200 con Yoga Alliance. Ha approfondito la sua formazione nelle tecniche di Pranayama con il corso Breath is Life di Yogalap. Performer e danzatrice, il suo focus è il benessere della zona pelvica. Integra nelle sue lezioni elementi di pilates.

21 GIUGNO

MONDOCANE Dj set. Prima ancora che producer, dj e musicista, Mondocane è un esploratore del suono, mosso da un’insaziabile curiosità verso l’insolito. Nei suoi set mescola elettronica tribale, afrobeat, psichedelia e global bass.

22 GIUGNO

LA LLAVE live. La banda salsera più scatenata della capitale italiana. Un Ensemble di musicisti italiani e sudamericani provenienti da percorsi musicali diversi come jazz, classica e afrocubana. Ispirati dai grandi classici degli anni 90, riescono a creare un repertorio ricco di tradizione

contaminato da un sound tutto originale e travolgente!

23 GIUGNO

HO VISTO NINA VOLARE Live omaggio a Fabrizio De Andrè. Cinque musicisti, importanti esponenti della scena jazz e world italiana si incontrano per interpretare con emozione e raffinatezza alcune delle più belle canzoni di Fabrizio De Andrè.

24 GIUGNO

DONPASTA Live Food Sound System. DonPasta è un dj, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo.

Dal 25 giugno

25 GIUGNO

Visita guidata a cura del Comitato Polo Museale

A seguire

JAZZ JAM SESSION AFRO FUNK band Valerio Vantaggio

26 GIUGNO

Letture poesia nello spazio centro anziani

A seguire

SOLO SWING

27 GIUGNO

Lezione di Yoga

A seguire

DJ SET

28 GIUGNO

SUONOMAR Live

CUMBIA SPETTACOLO CON RACCONTI. Musica e tradizioni della costa caraibica colombiana sono la potente testimonianza di questo incontro dolceamaro.

29 GIUGNO

CRISTIANA POLEGRI QUARTETTO presenta Gene Kelly Live. Un viaggio attraverso le canzoni cantate e ballate nei fims interpretati da questa meravigliosa star di Hollywood. Cristiana Polegri, cantante e sassofonista, spinta dalla sua grandissima passione per questo indimenticabile artista porta in scena canzoni, immagini, balletti, aneddoti legati alla sua figura.

30 GIUGNO

BATALA MUNDO Live + band live

Più di 100 percussionisti provenienti da diversi paesi del mondo

Batala Mundo è un movimento artistico internazionale che promuove in giro per il mondo un genere musicale unico: il samba-reggae.

Polo Museale dei Trasporti via Bartolomeo Bossi n.7 (Metro B Piramide)

Infoline +39 342 072 0089