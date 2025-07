Le biblioteche a Roma cambiano veste d’estate: sul catalogo online tantissime risorse e novità editoriali gratuite

Chi ha detto che d’estate si diventa tutti più pigri? Durante questo periodo molti si dedicano, invece, alla lettura magari sotto l’ombrellone o davanti ad una buona e fresca bevanda. Per tale motivo, Roma ha deciso di cambiare veste alle biblioteche, rendendo la cultura gratis e online. Ecco quali sono le novità per il 2025.

Estate 2025, biblioteche a Roma: tutte le novità

Nell’estate 2025, le biblioteche di Roma metteranno a disposizione un catalogo online in cui è possibile trovare e-book, audiolibri, giornali, riviste, film, musica, arte e tanto altro. E’ tutto gratis, ma come funziona?

La prima cosa da fare è iscriversi alle Biblioteche di Roma: basta cliccare sul tasto “Accedi” sulla homepage per poi selezionare l’opzione “Registrati on-line!”, successivamente scegliere la biblioteca preferita e inserire i dati richiesti.

Cosa trovate nel catalogo

Gli iscritti avranno la possibilità di scegliere tra 1 milione tra libri, film, audiolibri e CD, 120.000 e-book e un’edicola digitale che dispone di oltre 7.700 giornali e riviste, gratuita per tutti, senza barriere fisiche e materiali se non la disponibilità di un dispositivo per la lettura.

Inoltre è possibile prendere in prestito 2 e-book MLOL al mese (durata del prestito 14 giorni); 2 audiolibri MLOL al mese (durata del prestito 28 giorni); 2 e-book e/o audiolibri ReteINDACO contemporaneamente (durata del prestito 14 giorni).

Per quanto riguarda i quotidiani «la Repubblica» e «Il Sole 24 Ore», sono disponibili al di fuori di PressReader, e per «Il Sole 24 Ore» vi sono 10 accessi al mese.

Insomma, l’estate con questa iniziativa diventa ancora più colorata. In un mondo sempre più social, leggere gratuitamente online rappresenta un potente strumento per diffondere la cultura e fare crescere la passione per la lettura. E voi che libro sceglierete?

FOTO: SHUTTERSTOCK