Da Roma a Monaco, il treno storico di FS riporta la magia dei mercatini di Natale: un viaggio lento, sostenibile e dal fascino d’altri tempi.

Da Roma parte un viaggio dal sapore di fiaba, che comincia dalla Capitale e si perde nelle luci della Baviera: anche quest’anno torna l’Espresso Monaco, il treno turistico di FS Treni Turistici Italiani che collega la Città Eterna alla Germania in occasione dei mercatini di Natale, offrendo ai viaggiatori un modo sostenibile e suggestivo per vivere l’atmosfera più magica dell’inverno. Per una partenza natalizia dal sapore d’altri tempi.

L’Espresso Monaco parte da Roma: un treno d’altri tempi per un viaggio unico nella magia dei mercatini di Natale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gestito da FS Treni Turistici Italiani, il convoglio storico parte da Roma Termini nelle serate di venerdì 5 e 12 dicembre alle 19:57, con fermate intermedie a Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Kufstein, fino ad arrivare a Monaco alle 11:54 del mattino successivo.

Il ritorno è previsto domenica 7 e 14 dicembre, con partenza da Monaco alle 14:37.

A bordo si viaggia tra vagoni d’epoca e luci soffuse, con una carrozza ristorante che propone un menù natalizio e musica a tema.

Le soluzioni spaziano dalle cuccette ai vagoni letto singoli o doppi, fino alle carrozze con ampie sedute per chi desidera godersi il paesaggio alpino notturno. I prezzi partono da 99 euro per la cuccetta standard e comprendono colazione a bordo e servizi dedicati.

Arrivare a Monaco in treno significa entrare direttamente nel cuore del Natale tedesco. La città accoglie i viaggiatori con il celebre Christkindlmarkt di Marienplatz, uno dei mercatini più antichi d’Europa, dominato da un grande albero illuminato e dal profumo di vin brulé, cannella e biscotti speziati. Da non perdere anche il mercatino medievale nel cortile dell’Antica Corte, quello gastronomico di Sendlinger Tor e la pista di pattinaggio di Karlsplatz.

