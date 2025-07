Roma, esplosione devastante al Prenestino: almeno 21 feriti, tra loro poliziotti, pompieri e soccorritori

Questa mattina, alle 8:20, un fortissimo boato ha scosso numerosi quartieri di Roma. L’origine del rumore è stata un grave incidente avvenuto presso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino.

⚠️ Forte esplosione avvertita in tutta Roma e anche fuori la Capitale. Esplosione di un distributore GPL in Zona Giordani. Segnalati diversi feriti. Video di «Meteo Lazio e Lele VI Municipio ». https://t.co/aThmDgLiDu pic.twitter.com/5m67DD1sVi — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 4, 2025

Cosa è successo

Una fortissima esplosione si è verificata questa mattina poco dopo le 8:00 presso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, a Roma. Il boato è stato avvertito in numerosi quartieri della Capitale, seguito da una densa colonna di fumo e una fiammata altissima visibile da diversi chilometri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato dal distacco di una pompa da una cisterna che riforniva l’impianto. L’esplosione ha generato scene di panico e ha causato almeno dieci feriti, tra cui un vigile del fuoco, otto poliziotti e un operatore del 118.

Paura tra i residenti: «Una palla di fuoco, la terra ha tremato»

I racconti dei testimoni descrivono attimi drammatici.

«Ero in strada e stavo camminando, si è vista una palla di fuoco e poi la terra ha tremato», racconta un passante sotto choc.

«Stavamo lavorando e abbiamo visto il fuoco in cielo, una paura incredibile», dice un operaio di un cantiere poco distante.

Un residente di un palazzo vicino riferisce: «Ha tremato tutto il palazzo, sono sicuro di aver sentito tre esplosioni».

Feriti trasportati in ospedale, ustioni gravi per alcuni

Almeno cinque persone sono state ricoverate: tre al Policlinico Umberto I in camera iperbarica, due al San Giovanni.

Tra i feriti, alcuni presentano ustioni molto gravi. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, un’auto con a bordo una donna è stata travolta dalle fiamme proprio al momento dell’esplosione.

Situazione critica: area isolata, emergenze prese d’assalto

L’area è stata completamente isolata per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e numerose ambulanze sono ancora presenti sul posto.

Il Numero unico di emergenza 112 è stato letteralmente preso d’assalto dai cittadini, allarmati dal forte boato e dalla nube di fumo.

Botto fortissimo con fiammata, direzione Centocelle, si è avvertito lo spostamento d’aria anche qui al Pigneto. pic.twitter.com/SBwAuPJ5VK — Andrea Managò (@Manatweet82) July 4, 2025