La realtà virtuale immersiva sbarca anche a Roma dopo il successo di Milano. L’Avatar Virtual Reality arriva a Torre Maura.

Avatar Virtual Reality, un’esperienza unica

Dopo l’apertura e il grande successo di Milano, Avatar Virtual Reality arriva anche nella capitale. Ci troviamo nel quartiere Giardinetti a Torre Maura, a pochi passi dalla Metro C. Lo spazio sarà di 250 mq per sfruttare al meglio l’esperienza immersiva che Avatar Virtual Reality offre.

L’esperienza consiste nell’intraprendere missioni coinvolgenti e immersive, entrando a tutti gli effetti all’interno di un videogioco. Per farlo vengono in aiuto i famosi visori per la realtà aumentata, grazie ai quali il giocatore sarà effettivamente parte del gioco.

I videogiochi

Il giocatore ha a disposizione ben 7 videogiochi diversi. A quel punto non resta che scegliere quello che si preferisce per entrarci virtualmente e perdersi al suo interno.

Nel dettaglio le esperienze disponibili sono Desert Storm, nella quale si verrà trasportati in una città deserta per un resa dei conti tra gruppi rivali, oppure Patient Zero nel cui comando Fusion Gate viene richiesto di aiutare a recuperare i dati dei pazienti in un bunker, con il piccolo problema di un’invasione zombie nel frattempo. Alternativamente si può scegliere di giocare a Showdown per un’esperienza simile al paintball o al laser tag, o The Lost City, perfetto per gli amanti dei film d’azione, al riparo degli attacchi dei non morti. Temple of Diamond Skull è adatto a chi è alle prime esperienze con Avatar Virtual Reality. Il giocatore dovrà recuperare il manufatto “Tempio di diamante” evitando una serie di ostacoli. In Urban Assault ti potrai sfidare con un avversario nelle vesti di abile cecchino e, per concludere, Tikal: Night of the Blood Moon è un’avventura epica, in cui avrai la responsabilità dell’intera umanità sulle spalle, nel tentativo di evitare che la profezia Maya si realizzi.

Avatar Virtual Reality aprirà a Settembre a Roma e si potrà provare la sua esperienza immersiva e multisensoriale ad un prezzo variabile in base al numero di giocatori.