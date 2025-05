Il sogno italiano agli Internazionali BNL d’Italia 2025 non si ferma al singolare. Nel tabellone di doppio femminile, la consolidata coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini scende in campo oggi per una semifinale che profuma di finale. Le due tenniste italiane affronteranno il duo composto da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in un match che promette grande spettacolo.

Errani e Paolini hanno dimostrato un’intesa formidabile e una grande determinazione nel loro percorso romano, superando ostacoli difficili e regalando emozioni al pubblico di casa. La loro corsa verso il titolo di doppio è un ulteriore motivo di orgoglio per il tennis italiano al Foro Italico.

La semifinale di doppio femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Mirra Andreeva/Diana Shnaider è in programma per oggi, venerdì 16 maggio. Il match non prima delle ore 15:00, ma è sempre consigliabile tenere d’occhio il programma ufficiale del torneo per eventuali variazioni.

Dove seguire la partita in TV e streaming

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi questa importante sfida, c’è un’ottima notizia: la partita sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su SuperTennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 212 del bouquet Sky.

Inoltre, la copertura completa degli Internazionali BNL d’Italia 2025 è disponibile via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Per lo streaming specifico del WTA, è possibile affidarsi anche a SuperTenniX.

Non mancate all’appuntamento per sostenere Sara Errani e Jasmine Paolini nella loro avventura romana!