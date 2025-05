Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere la storia del tennis italiano. Le due azzurre hanno conquistato la finale del doppio femminile agli Internazionali BNL d’Italia, superando con un netto 6-4 6-4 la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Una vittoria che conferma la grande intesa tra le due italiane, già vincitrici del torneo lo scorso anno.

Domenica 18 maggio, dalle ore 12:00 alle 13:45, Errani e Paolini torneranno sul Centrale del Foro Italico per giocarsi il titolo contro le vincitrici della semifinale tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez. Un’altra occasione storica per portare in alto i colori italiani in un torneo prestigioso come quello di Roma.

Dove vedere la finale

La finale del doppio femminile sarà trasmessa in diretta su SuperTennis TV, il canale ufficiale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). L’appuntamento è per domenica 18 maggio dalle ore 12:00. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su SuperTenniX, la piattaforma online dedicata agli appassionati di tennis.

Una domenica imperdibile per il tennis italiano: Errani e Paolini puntano al bis agli Internazionali, forti di un’intesa ormai consolidata e di un pubblico di casa pronto a sostenerle.

