Equinozio d’autunno a Roma: qual è il luogo della Capitale dove viverlo e goderselo al meglio? Scoprilo con noi.

Oggi, mercoledì 23 settembre 2026, è il giorno in cui cade l’equinozio d’autunno, ovvero il passaggio astronomico che segna l’ingresso nella nuova stagione. A Roma c’è un luogo speciale dove questo momento può essere osservato in maniera particolarmente suggestiva, tra storia, arte e scienza. Un’esperienza che permette di vedere concretamente il percorso della luce solare e di riscoprire uno degli strumenti astronomici più affascinanti della Capitale.

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Santa Maria degli Angeli a Roma, il luogo dove l’equinozio d’autunno incontra la storia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo perfetto per godersi l’equinozio d’autunno a Roma è la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sorta sulle antiche Terme di Diocleziano.

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Al suo interno si trova la celebre Linea Clementina, che altro non è se non una grande meridiana a camera oscura voluta da papa Clemente XI e realizzata nel 1702 dall’astronomo Francesco Bianchini. Un piccolo foro nella parete permette alla luce del Sole di entrare nella basilica e raggiungere la linea di bronzo inserita nel pavimento. Il sistema consentiva di individuare il mezzogiorno vero locale e di osservare con grande precisione solstizi ed equinozi.

Nel giorno dell’equinozio il fascio luminoso raggiunge la tacca che indica il cambio di stagione, trasformando per qualche istante la basilica in una sorta di antico osservatorio astronomico immerso nell’arte sacra.

Proprio oggi sarà possibile assistere all’osservazione del fenomeno sulla Meridiana Clementina. A guidarla sarà il professor Costantino Sigismondi, seguendo il percorso del Sole sulla meridiana del 1702. L’appuntamento è previsto dalle 12:45 alle 13:10, quando la luce permetterà di osservare direttamente il funzionamento dello storico strumento.

Un’occasione particolare per vivere l’arrivo dell’autunno nel cuore di Roma, osservando un fenomeno astronomico attraverso uno strumento che da oltre tre secoli unisce scienza, architettura e storia.

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