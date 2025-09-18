Il 22 settembre 2025 segna l’equinozio d’autunno: scopri il segreto della meridiana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

L’equinozio d’autunno 2025 cadrà il prossimo 22 settembre alle 20:19, segnando così quel momento astronomico nel quale notte e giorno avranno la stessa durata, facendo sì che possiamo salutare definitivamente ed ufficialmente l’estate: a Roma, questo fenomeno non è soltanto un fatto celeste, ma anche un’esperienza concreta grazie alla meridiana della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Un capolavoro di scienza che da oltre tre secoli segna con precisione questo passaggio. Scopriamolo insieme.

La “Linea Clementina”: quando la luce incontra la storia. L’equinozio d’autunno a Santa Maria degli Angeli

All’interno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, edificata sulle Terme di Diocleziano su progetto di Michelangelo, si trova la cosiddetta Linea Clementina, una meridiana a camera oscura voluta da Papa Clemente XI e realizzata nel 1702 dall’astronomo Francesco Bianchini che dà il meglio di sé proprio nel giorno dell’equinozio d’autunno.

Un piccolo foro nella parete lascia entrare un raggio di sole che percorre una linea di bronzo incassata nel pavimento, indicando con assoluta precisione il mezzogiorno vero locale, i solstizi e gli equinozi.

Durante l’equinozio, il fascio di luce si allinea perfettamente alla tacca che segna il cambio di stagione, trasformando la basilica in un vero osservatorio astronomico incastonato nell’arte sacra.

Ogni anno, in occasione dell’equinozio, la meridiana di Santa Maria degli Angeli richiama studiosi, appassionati e curiosi. Le visite guidate organizzate in basilica permettono di assistere a questo affascinante spettacolo naturale, in quello che diventa una sorta di “rito di passaggio”, un momento alchemico di unità tra fede, spiritualità, scienza e forza della natura. Quindi, se ti trovi a Roma il prossimo 22 settembre, cerca di non perdertelo e di andarlo a vedere: non te ne pentirai assolutamente!

Photo Credits: Shutterstock