ENVOY, i vincitori di LAZIOSound in concerto al Defrag

Envoy in concerto al Defrag di Roma

Gli Envoy saranno sul palco del Defrag, in via delle Isole Curzolane 75, la sera del 5 novembre. Sarà la prima volta che presentaranno dal vivo il singolo Backwards, uscito lo scorso 12 ottobre.

Il brano, ricco di influenze e suoni elettronici minimalisti presenta anche una serie di riferimenti al mondo trip hop, in un’atmosfera riflessiva dai tratti distopici, nella quale le note ambient si alternano ad un celato ottimismo di fondo. Registrato completamente in analogico, Backwards è inoltre profondamente ispirato dal rock alternativo britannico, specie quello della scena indie della fine del secolo scorso.

Il trio degli Envoy è formato da tre membri giovanissimi: Enrico, Luc e Carlo. Si tratta di tre giovani talenti che hanno già raccolto tantissima esperienza musicale, con influenze provenienti da tutto il mondo. Le loro anime, i loro percorsi e i loro gusti si fondono così in composizioni che riescono a toccare le corde dell’anima di ogni ascoltatore, colpendolo con la forza irresistibile della musica.

Per il concerto degli Envoy al Defrag è previsto un ingresso di 5 euro, comprensivi della tessera associativa.

Photo Credits: LAZIOSound Regione Lazio