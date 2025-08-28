Sai che il 31 agosto puoi entrare gratis ai musei vaticani? Visitarli, però, non sarà facile per via delle lunghe code. Scopri come farlo!

Visitare i Musei Vaticani è un’esperienza che lascia senza fiato, ma non tutti sanno che c’è un’occasione speciale per accedervi senza pagare il biglietto. In alcuni giorni stabiliti dal calendario vaticano, le porte di questo scrigno d’arte e fede si aprono gratuitamente per accogliere visitatori da tutto il mondo. È un’opportunità unica per ammirare capolavori come la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello senza dover sostenere alcun costo e vivere una giornata che unisce il fascino della storia, il valore della spiritualità e la meraviglia dell’arte. Abbiamo approntato apposta una guida pratica per aiutarti a vivere al meglio questa occasione imperdibile, al fine di evitare sorprese e farti capire esattamente come organizzarti.

LEGGI ANCHE: — Il corridoio nascosto dei Musei Vaticani che ti porta in tutta Italia in pochi secondi

Photo Credits: Shutterstock