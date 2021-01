Roma, Sospese le Visite Guidate ai parchi e ville storiche

Il Dipartimento Tutela Ambientale comunica che, a seguito dell’adozione del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 – nel quale il Lazio è stato posto in zona arancione – visto il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 8), le visite guidate sono sospese fino al rientro in zona gialla della Regione Lazio