Molti cittadini hanno notato, nella giornata di oggi 4 settembre, la presenza di elicotteri in sorvolo sopra il centro della Capitale. L’attività rientra nel piano di sicurezza predisposto in occasione della visita ufficiale in Italia del presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.
La visita, che si svolge il 4 e il 5 settembre, comporta un imponente dispositivo di sicurezza, con controlli rafforzati, interdizioni temporanee al traffico e divieti di sosta in alcune aree sensibili.
Le strade interessate
Secondo quanto comunicato dalle autorità, i divieti di sosta sono attivi nelle zone di via Veneto, del Quirinale e di San Pietro. In particolare:
- Via Veneto, nel tratto compreso tra via Sardegna e via Campania;
- Via XXIV Maggio e via Mazzarino, interdette alla sosta nella giornata di venerdì 5 settembre;
- Area di San Pietro, con chiusura al transito nei controviali di via della Conciliazione e divieti in Borgo Santo Spirito (da largo Ildebrando Gregori a largo degli Alicorni), in via Paolo VI e in piazza del Sant’Uffizio.
Disagi e raccomandazioni
La Prefettura invita cittadini e turisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea e a pianificare con anticipo gli spostamenti, tenendo conto dei possibili rallentamenti nella circolazione.
Il sorvolo degli elicotteri, visibile in diverse zone del centro storico, rappresenta una misura di vigilanza e monitoraggio aereo, parte integrante delle procedure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento della visita di Stato.