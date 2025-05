Roma, il cielo si prepara al 2 Giugno: elicotteri e aerei militari in volo per le esercitazioni

Roma si sveglia con lo sguardo rivolto verso l’alto. In questi giorni, il cielo della Capitale è solcato da elicotteri e aerei militari impegnati nelle esercitazioni per la parata del 2 Giugno, la Festa della Repubblica.

Un appuntamento fisso, carico di simbolismo, che ogni anno richiama l’attenzione dei cittadini e accende un’emozione difficile da spiegare a parole.

Nonostante si conosca perfettamente il motivo di quei rombi nel cielo, veder passare quei velivoli – perfettamente coordinati, imponenti, a volte fragorosi – suscita sempre una scossa. Un misto di orgoglio, rispetto e brividi lungo la schiena. È la forza visibile dello Stato che si manifesta, non in chiave bellica, ma come segno di unità, protezione e memoria.

Tra le formazioni che si possono osservare: elicotteri dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina e dell’Arma dei Carabinieri, ma anche i caccia e i cargo impegnati nei sorvoli tecnici. A chi guarda da terra – che sia dal terrazzo di casa, dai ponti sul Tevere o da un angolo di Piazza Venezia – la scena appare sempre maestosa.

L’attesa cresce in vista del 2 Giugno, quando la parata ai Fori Imperiali e il passaggio della Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori renderanno omaggio alla Repubblica, alle Forze Armate e a tutti coloro che servono il Paese.

Fino ad allora, Roma continuerà ad assistere a queste prove silenziose (ma non troppo), in cui la città diventa teatro e testimone di un rito che ogni anno rinnova il suo significato.