Roma si prepara a celebrare un Primo Maggio inedito e vibrante nel cuore pulsante di Trastevere. Giovedì 1 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 22:00, la suggestiva cornice storica e rigogliosa di Ripa Grande ospiterà ELETTROGUSTO, un evento che promette di fondere in modo unico musica elettronica, cultura gastronomica di qualità e l’estro creativo dell’artigianato urbano. L’ingresso è libero previa registrazione al link www.ripagrande.it/elettrogusto-1-maggio-iscriviti.

Preparatevi a immergervi in una vera e propria oasi metropolitana, dove il ritmo frenetico della città rallenta per lasciare spazio alla musica avvolgente, ai sapori autentici e alla bellezza che si respira in questo angolo affascinante di Roma. ELETTROGUSTO offrirà un’intera giornata immersiva, dalle prime ore del mattino fino a sera, celebrando l’eleganza underground e l’autenticità contemporanea attraverso un’esperienza trasversale e coinvolgente.

Un Viaggio Sonoro Elettronico:

La colonna sonora della giornata sarà affidata a una line-up eclettica e raffinata di DJ set e live performance che spazieranno tra le sonorità avvolgenti dell’elettronica, della minimal e della deep house. In consolle e dal vivo si alterneranno artisti come:

Marcolino

Danae

Fabrizio Sala

Viky

Bonza

Alice

Daniele Pavoni

Olimpia

Un vero e proprio viaggio musicale pensato per chi ama la qualità del suono e l’armonia di un’atmosfera ricercata.

L’Hippie Market: Talento Urbano e Sostenibilità:

ELETTROGUSTO darà spazio anche alla creatività e all’ingegno con un hippie market curato nei minimi dettagli. Una selezione di artigiani, designer indipendenti, stylist vintage e creativi porteranno in scena il meglio del talento urbano, offrendo oggetti unici, pezzi d’autore, ispirazioni boho e una filosofia profondamente sostenibile, in linea con l’anima autentica del quartiere di Trastevere.

Un Paradiso per il Palato: Food & Drink di Qualità:

Per deliziare i palati, sarà allestita una food court tutta da scoprire, con proposte gastronomiche genuine e di alta qualità, selezionate tra le migliori realtà indipendenti del panorama romano. Tra i food corner presenti si potranno trovare le specialità di:

Bauhaus

La Differenza

Rosina

Vinificio

Mangia Pizzette

Cantina Simonetti

Move

Gli amanti del buon bere potranno inoltre scoprire una selezione di vini naturali proposti da:

Biffi

Vinificio

ELETTROGUSTO si preannuncia come molto più di un semplice evento: una vera e propria celebrazione collettiva della creatività, del buon gusto e del piacere della condivisione, il tutto immerso in uno spazio unico, sospeso tra la storia millenaria di Roma e la vivacità della modernità. Un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di esperienze sensoriali e relazionali autentiche, da vivere all’aperto e in contatto con l’energia vibrante della città. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano vivere Roma in un modo nuovo, libero e sorprendentemente piacevole.

Non dimenticate di registrarvi per partecipare

www.ripagrande.it/elettrogusto-1-maggio-iscriviti