Una notte decisiva, una carriera politica appesa a un filo e uno scandalo mediatico pronto a cambiare tutto. Arriva nelle sale dal 9 luglio 2026 “Election Day”, il nuovo film scritto e diretto da Giorgio Amato, una commedia drammatica che mette al centro i grandi temi della contemporaneità: il peso del giudizio pubblico, la velocità dei social e la fragilità umana.

Il film vanta un cast di primo piano con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi nei ruoli principali, affiancati da Antonio Gerardi, Crisula Stafida, Giulia Gualano, Camilla Icardi e Livio Kone, con la partecipazione speciale di Maria Amelia Monti.

Prodotto da Sunshine e distribuito da Medusa Film, Election Day racconta la storia della deputata Renata Innocenti, a un passo dalla nomina come Ministro della Pubblica Istruzione. Ma proprio nella notte dello spoglio elettorale, mentre il suo destino politico sembra ormai scritto, tutto rischia di crollare.

Il compagno Carlo De Santis, cronista sportivo, finisce infatti al centro di una violenta bufera mediatica dopo aver insultato durante un’intervista un calciatore di origini africane. Da quel momento si apre una lunga notte fatta di tensioni, strategie, contraddizioni e colpi di scena, in cui politica, vita privata e reputazione pubblica si intrecciano in modo esplosivo.

Il film si muove tra satira e dramma, raccontando con ritmo serrato e situazioni grottesche l’ipocrisia della società contemporanea, sempre più dominata dai processi mediatici e dai verdetti istantanei dei social network.

Prima dell’uscita ufficiale in sala, Election Day sarà presentato in anteprima nazionale a Roma il prossimo 29 giugno durante la XXVI edizione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, una delle rassegne cinematografiche estive più attese della Capitale. Alla proiezione saranno presenti il regista Giorgio Amato e parte del cast.

Un appuntamento che si inserisce perfettamente nel calendario culturale romano e che promette di accendere il dibattito su temi attuali e divisivi, raccontati attraverso il linguaggio del cinema.