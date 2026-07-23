Ele A arriva a Roma per Testaccio Estate: la nuova queen del rap italiano porta nella Capitale il suo live tra urban e nuove sonorità.

Il rap italiano ha incoronato la sua nuova queen che, ora, è in tour in tutta Italia e toccherà ovviamente anche la Capitale: Ele A sbarca a Roma con un concerto che sarà ovviamente in grado di richiamare tutti gli appassionati della scena urban e i curiosi che vogliono scoprire una delle artiste più interessanti del momento. Sarà infatti tra le protagoniste di Testaccio Estate, la rassegna che anima le serate del quartiere romano con musica, spettacoli e nuove tendenze.

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Ele A porta il “26 Summer Tour” a Testaccio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ele A salirà sul palco di Testaccio Estate giovedì 23 luglio alle ore 19, negli spazi della Città dell’Altra Economia, a Largo Dino Frisullo. La tappa romana fa parte del “26 Summer Tour”, partito a maggio e già approdato in festival e spazi all’aperto italiani ed europei, compreso il prestigioso Montreux Jazz Festival.

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Il concerto permetterà di ascoltare dal vivo i brani del nuovo EP “26”, composto da sette tracce scritte tra l’inizio del 2026 e la primavera. Un progetto immediato e personale, nel quale città, viaggi, concerti e relazioni diventano barre sospese tra ironia, inquietudine e fragilità.

Nata a Lugano nel 2002, Ele A si è affermata grazie a uno stile in grado di unire hip hop e suggestioni street pop. Dopo gli EP “Globo” e “Acqua”, il primo album ufficiale “Pixel” ha consolidato la sua posizione nel panorama urban. L’artista conta quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify e ha partecipato al Red Bull 64 Bars e al Players Club di Night Skinny. Il live romano comprenderà sia le canzoni di “26” sia i brani che hanno accompagnato la sua rapida crescita artistica.

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