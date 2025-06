Tra maggio e giugno 2025, tra laboratori in aula e performance immersive in spazi culturali della città, gli studenti hanno affrontato temi civici, sociali e relazionali attraverso il linguaggio potente dell’edu-larp

Con il progetto “Edu-larp – Esperienze immersive per le scuole e le nuove generazioni”, promosso da Roma Capitale, oltre 80 studenti di sette istituti superiori sono stati coinvolti un percorso formativo che unisce gioco di ruolo dal vivo, cittadinanza attiva e storytelling. Un’esperienza che trasforma la scuola in un luogo vivo, coinvolgente, capace di interrogare il presente e immaginare il futuro.

Tra maggio e giugno 2025, tra laboratori in aula e performance immersive in spazi culturali della città, gli studenti hanno affrontato temi civici, sociali e relazionali attraverso il linguaggio potente dell’edu-larp, giochi di ruolo progettati per la formazione, in cui ogni studente è protagonista attivo della narrazione e delle scelte collettive.

L’Edu-larp (Educational Live Action Role-Playing) è una forma innovativa di apprendimento esperienziale, in cui gli studenti interpretano personaggi e scenari legati a tematiche scolastiche e sociali, vivendo in prima persona processi storici, dilemmi etici e dinamiche relazionali. Non si tratta solo di gioco, ma di una metodologia educativa coinvolgente e trasformativa, che stimola pensiero critico, empatia, collaborazione e creatività.

Edu-larp da camera: progetto didattico e percorso formativo

Il progetto utilizza in particolare la forma del larp da camera: esperienze brevi, simboliche e ad alta intensità emotiva, pensate per spazi ridotti ma ricchi di significato. Le tematiche affrontate spaziano dalla memoria storica alla salute mentale, dalla transizione ecologica alla riflessione sui sistemi di potere, in un percorso dove la narrazione diventa strumento di consapevolezza civica.

Il progetto è stato promosso da Roma Capitale e realizzato da Larp Studio in collaborazione con istituti scolastici romani, facilitatori professionisti e figure di spicco nel mondo del larp, del teatro e della narrazione interattiva.

Edu-larp: Esperienze immersive per le scuole e le nuove generazionisi è configurato non solo come un progetto didattico, ma come un percorso formativo, in cui gli studenti vivono in prima persona concetti astratti come giustizia, sostenibilità, comunità. Un modello replicabile, pensato per essere esteso ad altri territori e istituti scolastici, e per valorizzare il potenziale trasformativo dell’arte performativa nel mondo dell’educazione e contrastare l’abbandono scolastico attraverso nuove strade per restituire agli studenti motivazione e fiducia nella scuola.

Questo progetto ha dimostrato che è possibile fare educazione civica, storia e competenze trasversali in modo partecipato, empatico e memorabile.

Per il prossimo anno scolastico, 2025/2026, Larp Studio apre le collaborazioni con nuove scuole e docenti interessati a sperimentare una metodologia che unisce teatro, simulazione e responsabilità sociale. Il progetto “Edu-larp” è adatto a percorsi di Orientamento, PCTO ed Educazione Civica. Inoltre, il team di Larp Studio può sviluppare scenari e percorsi specifici sulle esigenze del gruppo classe e del programma didattico.