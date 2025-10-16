Nel cuore dell’Est romano, un museo diffuso che intreccia cultura, resistenza e comunità: tra i progetti il “Giubileo dei Margini” e le celebrazioni per i 100 anni del partigiano Clemente Scifoni

Un museo diffuso che vive nel cuore della periferia est di Roma, nella comunità e con la comunità e che restituisce valore alla memoria, alla cultura, alle pratiche quotidiane e ai saperi diffusi: questo è l’Ecomuseo Casilino, nato nel 2012 tra il Pigneto, Tor Pignattara e Centocelle, un progetto etico e virtuoso di rigenerazione sociale e culturale riconosciuto dal 2025 dall’UNESCO come ONG accreditata per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Tradizioni orali, riti collettivi, saperi popolari, artigianato, forme del sacro: un patrimonio invisibile ma vitale che attraversa le comunità, si trasmette nel tempo e rischia oggi di scomparire sotto il peso della globalizzazione. Dal 2025, questo patrimonio diventa ufficialmente oggetto di ricerca e tutela nel V Municipio di Roma.

Con il suo lavoro quotidiano, l’Ecomuseo Casilino ha trasformato un’area di oltre 1.000 ettari – da Porta Maggiore a via Tor de’ Schiavi, dal Parco Archeologico di Centocelle a Villa Gordiani – in uno spazio di ricerca partecipata, narrazione condivisa e tutela attiva. Qui convivono decine di comunità, che diventano oggetto e soggetto di percorsi culturali e antropologici: un mosaico di identità che viene ascoltato, documentato, valorizzato.

Ecomuseo Casilino, le iniziative

Ecomuseo Casilino si fa promotore quindi di diverse iniziative sul territorio: tra queste il Giubileo dei Margini, un progetto che, in occasione del Giubileo 2025, intende restituire dignità e centralità a quei territori dove, secoli fa, si muovevano i primi Romei. E’ inserito nel Giubileo dei Margini anche l’evento del 17 e 18 ottobre alla Casa della Cultura e dello Sport “Silvio di Francia”, dedicata all’hip hop come genere musicale e culturale ed al suo ingresso nel novero dei patrimoni immateriali tutelati da UNESCO.

Nel segno dei valori universali di democrazia, sempre presso la Casa della Cultura e dello Sport il 25 ottobre si omaggia la memoria del partigiano Clemente Scifoni a 100 anni dalla nascita: Scifoni, recentemente scomparso, è stato protagonista di valorose azioni a tutela della popolazione civile del quartiere durante l’occupazione nazi-fascista, una storia raccontata anche nel documentario “Memoria Resistente” di Massimo Pellegrinotti.

Per essere sempre aggiornati sulle loro attività, consultare il sito ufficiale https://www.ecomuseocasilino.it/



















