L’eclissi solare del 12 agosto sarà visibile anche a Roma: ecco i punti panoramici migliori per ammirarla in sicurezza al tramonto.

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L’Europa intera si sta preparando ad uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi degli ultimi, quando vedremo uno spettacolo raro, che riuscirà a trasformare il tramonto in un momento da osservare e ricordare. Stiamo parlando dell’eclissi di Sole del prossimo 12 agosto che sarà visibile anche a Roma. Per godersela al meglio sarà però importante osservarla da una posizione panoramica, con la visuale libera e lontana dagli ostacoli che potrebbero nascondere il Sole nei minuti chiave dell’evento celeste. Ma qual è il luogo migliore per osservarla?

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Eclissi solare del 12 agosto 2026: quando e dove vederla a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il prossimo 12 agosto, da Roma si potrà assistere a un’eclissi parziale di Sole collegata alla grande eclissi totale che attraverserà Islanda e Spagna.

Nella Capitale, però, il disco solare verrà coperto per circa il 75%. Il fenomeno inizierà alle 19.32, raggiungerà il massimo alle 20.11 e terminerà intorno alle 20.14, quasi in coincidenza con il tramonto. Il Sole apparirà quindi come una sottile falce luminosa, molto basso sull’orizzonte occidentale.

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Per seguire al meglio lo spettacolo servirà recarsi verso un punto con visuale libera verso ovest-nordovest. Tra i luoghi più adatti ci sono la Terrazza del Pincio, Monte Mario, il Gianicolo, il Giardino degli Aranci e il Parco degli Acquedotti. Anche altri parchi ampi possono essere validi, purché edifici e alberi non coprano l’orizzonte.

Vi ricordiamo che l’eclissi non deve essere osservata direttamente a occhio nudo. Sono necessari occhiali certificati ISO 12312-2, filtri solari specifici per telescopi e binocoli oppure sistemi di proiezione indiretta. Occhiali da sole, vetri affumicati e pellicole fotografiche non garantiscono protezione e possono provocare danni permanenti alla vista.

Photo Credits: Shutterstock