Il 7 settembre 2025 il cielo di Roma si vestirà di magia: sarà visibile un’eclissi di Luna, uno spettacolo naturale capace di incantare chiunque alzi lo sguardo. Ma l’eclissi non è solo un fenomeno celeste: è un racconto millenario che intreccia storia, scienza e sogni. E, diciamolo, per i più lunatici il suo influsso si fa sentire eccome!

Cosa non fare durante un’eclissi lunare

Non guardarla con paura: in passato era considerata presagio di sventure, ma oggi sappiamo che si tratta di un fenomeno astronomico naturale e affascinante.

Non improvvisare rituali: alcune correnti esoteriche parlano di energie particolari durante le eclissi, ma meglio non cimentarsi in pratiche di cui non si conosce il senso.

Non prendere decisioni importanti: la tradizione popolare vede l’eclissi come un momento di “ombra” anche interiore, dunque meglio evitare scelte di peso.

Cosa non fare quando c’è la Luna piena

Durante il periodo della Luna piena è fondamentale seguire alcune regole.

Non bisogna fare tre cose:

Iniziare qualcosa di nuovo – la Luna piena porta tanta energia, ma meglio usarla per pianificare e progettare, non per lanciarsi in avventure improvvise.

Reagire in modo eccessivo alle situazioni – la carica emotiva del plenilunio può renderci più vulnerabili: meglio ponderare gesti e parole.

Prendere decisioni avventate – niente scelte impulsive: il rischio è di pentirsene quando l’onda emotiva sarà passata.

Luna e salute: cosa dice la scienza

Nello studio “Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep”, pubblicato su Current Biology, un team dell’Università di Basilea ha evidenziato come le fasi lunari influenzino il sonno, con effetti a cascata su salute fisica e mentale.

Molti studi hanno indagato possibili collegamenti tra Luna piena e salute:

Psiche e umore: comportamenti isterici, attacchi epilettici o depressione sono stati associati al plenilunio dalle credenze popolari, ma senza prove statistiche solide. Tuttavia, non è esclusa un’influenza indiretta sul benessere mentale.

Cuore: alcuni studi hanno collegato la Luna Nuova a interventi cardiaci più sicuri e il plenilunio a un minor rischio di infarto, ma i dati restano contrastanti.

Ormoni e parto: si ipotizza un’influenza sulle attività ormonali e sulle nascite, ma le prove sono ancora deboli.

Per quanto riguarda le eclissi lunari, in passato erano considerate presagi di follia o disturbi psicologici, ma altri le legavano a intuizione e creatività.

Gli effetti sugli animali

La Luna, capace di governare le maree, influenza anche il comportamento animale. Pesci, crostacei e coralli regolano riproduzione e migrazioni in base alle fasi lunari. I coralli della Grande Barriera Corallina, ad esempio, raggiungono il massimo picco riproduttivo dopo la Luna Piena di dicembre. Cani e gatti possono essere più irrequieti e alcuni veterinari registrano più visite nei giorni di plenilunio. Nei leoni la caccia diventa più efficace subito dopo la Luna piena, mentre piccoli insetti scavano trappole più grandi. Durante un’eclissi, invece, la minore luminosità riduce questi effetti.

Gli effetti sulle piante

Non ci sono prove scientifiche che la Luna influenzi la crescita vegetale, ma il plenilunio aumenta il fotoperiodismo. Le pratiche dell’agricoltura biodinamica (semine, raccolti, trapianti in base alle fasi lunari) restano considerate pseudoscienza, ma ancora oggi affascinano chi coltiva.

L’eclissi e i segni zodiacali

Il fenomeno si verifica nel segno dei Pesci, con Giove signore dell’ascendente italiano. Un richiamo a comprensione, crescita e apertura.

Ariete: più apertura verso ciò che sfugge al controllo.

Toro: progetti e sogni prendono forma, promessa di un autunno fertile.

Gemelli: rompere gli indugi, credere di più nelle proprie possibilità.

Cancro: ambizioni da rilanciare con fiducia in sé stessi.

Leone: meno competizione, più ispirazione.

Vergine: imparare ad apprezzare il valore degli altri.

Bilancia: focus su benessere fisico e mentale.

Scorpione: stimolo alla fantasia e alla creatività.

Sagittario: bellezza nelle relazioni più intime.

Capricorno: un invito a fidarsi della fortuna.

Acquario: un’occasione per vincere lo scetticismo.

Pesci: protagonisti assoluti, carichi di ottimismo e amore.

Conclusione

Il 7 settembre 2025 la Luna a Roma non sarà soltanto un fenomeno astronomico: sarà un intreccio di scienza, mito e suggestioni. Tra superstizioni e studi scientifici, influssi su piante, animali e persino segni zodiacali, resta una certezza: il miglior consiglio non è su cosa non fare, ma su cosa fare davvero. Fermarsi, alzare lo sguardo e lasciarsi incantare dalla Luna rossa.