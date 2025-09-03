Il 7 settembre un’eclissi totale di Luna sarà protagonista dei cieli: scopri dove e come vederla a Roma!

Il prossimo 7 settembre il cielo di Roma e quello di tutta Italia si prepara a vedere uno spettacolo raro e suggestivo: un’eclissi totale di Luna. Si tratta di un evento che si verifica solo quando il nostro satellite entra perfettamente nel cono d’ombra della Terra, assumendo un colore bronzeo che lo rende quasi irreale. Sarà un appuntamento attesissimo, in grado di spostare lo sguardo di tutti verso l’alto, in un dialogo silenzioso tra scienza, poesia e meraviglia.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la coincidenza temporale dell’evento con il tramonto: la Luna sorgerà già in fase di eclissi, offrendo ai romani uno scenario suggestivo da vivere tra piazze, terrazze e monumenti. Prepararsi a questo evento significa scegliere il luogo giusto, armarsi di curiosità e lasciarsi incantare da uno degli spettacoli più belli della natura. Scopriamo insieme come godercelo!

Il fascino dell’eclissi di Luna del 7 settembre

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il prossimo 7 settembre potremo assistere a un’eclissi totale di luna.

Un’eclissi totale si verifica quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente, con la Terra che proietta la sua ombra sul suo satellite. È un fenomeno che si verifica solo in corrispondenza della Luna piena ma l’allineamento completo è raro.

Il 7 settembre la fase totale inizierà alle 19:30 e raggiungerà il suo massimo splendore alle 20:12, con la Luna nella costellazione dell’Acquario. Durante la totalità il disco lunare assumerà sfumature rosse e bronzee, dovute alla rifrazione dei raggi solari attraverso l’atmosfera terrestre. L’evento durerà fino alle 20:52, mentre l’uscita completa della Luna dall’ombra avverrà poco prima delle 23.

Eclissi totale di Luna del 7 settembre: dove e come ammirarla a Roma

A Roma l’eclissi sarà visibile solo nella sua seconda parte: la Luna sorgerà infatti proprio all’inizio della fase totale, intorno alle 19:30. Questo significa che, pur perdendo le fasi iniziali, i romani potranno godersi il cuore dell’evento con la Luna bassa sull’orizzonte. In realtà, è una condizione ideale per chi vorrà scattare foto, incorniciando il disco eclissato con monumenti e scorci cittadini.

Per osservare al meglio il fenomeno sarà importante scegliere luoghi senza ostacoli verso est: le terrazze panoramiche del Gianicolo, il Pincio o i Fori Imperiali offriranno viste spettacolari. Non serviranno strumenti particolari: l’eclissi si può osservare a occhio nudo, anche se binocoli e telescopi regaleranno dettagli più intensi. E per chi non potrà uscire, il Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta streaming.

Photo Credits: Shutterstock