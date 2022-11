Eclissi di Luna 8 Novembre, orario e dove vederla

L'eclissi di Luna totale avrà inizio alle alle 11:16 ora italiana, raggiungerà il massimo alle 11:59 e si concluderà alle 12:41.

Martedì 8 novembre 2022 ci sarà una spettacolare eclissi lunare totale, un fenomeno astronomico che si manifesta in concomitanza con la Luna Piena.

L’eclissi di luna si verifica quando il pianeta passa tra il satellite e il sole proiettando un cono d’ombra che si oscura pian piano.

Se in tanti stanno aspettando questa eclissi, purtroppo rimarranno delusi. In Italia non sarà visibile.

Anche se non potremo vedere l’eclissi lunare totale dal vivo, potremo ammirarla in diretta streaming.

Si potrà infatti vederla collegandosi al Virtual Telescope, l’avanzato osservatorio robotico che offre osservazioni in diretta dell’Universo, grazie a telescopi a controllo remoto (https://www.virtualtelescope.eu/)