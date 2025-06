Dopo il successo della prima serata, i Duran Duran tornano sul palco del Circo Massimo per la seconda data romana del loro tour 2025. Oggi, lunedì 16 giugno, la leggendaria band britannica si esibirà ancora una volta nello storico stadio romano, per la prima volta nella loro carriera. Roma accoglie così l’unica doppia tappa italiana del gruppo, che mancava dalla Capitale da ben nove anni.

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor – assente il chitarrista Andy Taylor, a causa della sua battaglia contro un tumore – stanno portando in scena uno show ricco di energia e nostalgia, con una scaletta che celebra oltre quarant’anni di successi pop-rock.

La Scaletta del Concerto dei Duran Duran a Roma

Ecco le canzoni che la band ha suonato ieri, e che con ogni probabilità verranno riproposte anche questa sera (salvo variazioni):

Night Boat The Wild Boys Hungry Like the Wolf A View to a Kill INVISIBLE Notorious Nite-Runner / All She Wants Is Lonely in Your Nightmare / Super Freak Evil Woman Friends of Mine Careless Memories Ordinary World Come Undone (Reach Up for the) Sunrise Planet Earth The Reflex Girls on Film / Psycho Killer Save a Prayer Rio

Una scaletta che unisce classici intramontabili come Ordinary World, Come Undone e Save a Prayer a brani meno noti ma ricercati, con qualche mash-up sorprendente, come quello tra Girls on Film e Psycho Killer dei Talking Heads.

Gli ospiti di apertura

Dopo l’opening act di ieri con Francesca Michielin, questa sera a scaldare il pubblico sarà Jack Savoretti, aggiungendo una nota cantautorale e internazionale alla serata.