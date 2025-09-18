Vivaldi, Čajkovskij e centinaia di droni: Roma ospita il DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre all’Ippodromo Capannelle. Emozioni garantite!

Dal 9 all’11 ottobre 2025 Roma si prepara a vivere tre notti davvero speciali: all’Ippodromo Capannelle arriva il DroneArt Show, un evento nel quale vedremo una magica unione tra musica classica, tecnologia e spettacolo visivo. Dopo il successo delle serate sold out a Milano, è la capitale a farsi nuovo palcoscenico di un’esperienza immersiva in cui il cielo notturno si trasformerà in una tela luminosa. Non ci resta che provare a scoprire meglio di cosa si tratta!

Tra Vivaldi e Čajkovskij, il cielo diventa una tela con il DroneArt Show di Roma

Immaginate di ascoltare un quartetto d’archi che esegue dal vivo Le Quattro Stagioni di Vivaldi o Il Lago dei Cigni di Čajkovskij mentre, sopra le vostre teste, centinaia di droni disegnano fiori, cigni, costellazioni e figure poetiche perfettamente sincronizzate con le note.

È questa la promessa del DroneArt Show: trasformare la musica classica in un’esperienza visiva e multisensoriale, capace di conquistare tanto gli appassionati di tecnologia quanto i cultori della tradizione musicale.

La città eterna, sapiente incrocio di storia e modernità, rappresenta il luogo perfetto per un evento che vuole fondere passato e futuro. Il DroneArt Show a Roma trasformerà per tre sere l’ippodromo di Capannelle in un laboratorio a cielo aperto di luce e creatività, confermando la capitale come centro di innovazione culturale.

Non c’è nemmeno un target specifico. L’appuntamento è pensato affinché tutti possano partecipare e godersi lo spettacolo: famiglie, coppie, amici e curiosi che vogliono vivere un’esperienza fuori dal comune. I biglietti sono disponibili su Feverup.com e TheDroneArtShow.com.

Photo credits @Fever