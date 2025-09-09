Roma si prepara a vivere una serata che promette di essere indimenticabile. Dopo aver conquistato le principali capitali del mondo con sold out da record, il DroneArt Show approda finalmente nella Capitale e illuminerà il cielo romano. L’appuntamento è fissato per ottobre 2025 all’Ippodromo Capannelle, una delle location più suggestive della città, che per una notte si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto.

Un concerto nel cielo

Centinaia di droni luminosi si alzeranno in volo al calar della sera, creando coreografie spettacolari perfettamente sincronizzate. Figure geometriche e immagini suggestive prenderanno vita tra le nuvole, dipingendo il cielo di Roma con giochi di luce. Il tutto sarà accompagnato da un ensemble di archi dal vivo, che eseguirà brani di musica classica studiati appositamente per lo show, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

La durata dello spettacolo sarà di circa 65 minuti, ma i cancelli apriranno un’ora e mezza prima: un’occasione per vivere il tramonto romano, sorseggiare drink e gustare specialità culinarie proposte dagli stand allestiti all’interno dell’Ippodromo. L’evento è adatto a tutte le età e i bambini sotto i 3 anni entreranno gratuitamente, rendendolo perfetto per famiglie, coppie e gruppi di amici.

I biglietti saranno messi in vendita a breve, ma chi non vuole rischiare di rimanere senza posto può già iscriversi alla lista d’attesa e accedere a una pre-sale esclusiva. Considerando il successo internazionale delle precedenti edizioni, i posti andranno esauriti rapidamente.

AGGIORNAMENTO

Prezzo del biglietto a Roma

Al momento, il sito ufficiale non riporta alcun prezzo. Anche la piattaforma Fever mostra solo la possibilità di iscriversi alla lista d’attesa, senza informazioni sui costi dei biglietti. Non risultano ancora dettagli ufficiali sui prezzi (thedroneartshow.com; Fever).

Prezzo di riferimento: Drone Art Show a Milano

Per dare un’idea indicativa dei possibili costi, per l’edizione milanese dell’evento Fever indica che i biglietti per il Drone Art Show a Milano partono da 34 €

Foto: Shutterstock