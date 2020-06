Drive-in Ostia: il più grande cinema all’aperto a pochi chilometri da Roma

Il nuovo cinema drive-in di Ostia: 560 posti davanti ad uno schermo da 450 metri quadri. Ecco la data di apertura e le modaità di accesso

Dopo le voci che si sono rincorse in questi ultimi mesi, il drive-in a Roma è finalmente realtà: il cinema all’aperto apre a Ostia dal 4 Luglio. Sarà come tornare a vivere le serate estive anni ’60, con i sedili delle auto abbassati per guardare film sotto le stelle.

L’arena estiva è stata costruita ex novo nell’area retrostante il Cineland e ormai è quasi pronta: sarà possibile assistere alle proiezioni seduti nella propria auto o su una platea di sdraio allestita per chi raggiungerà il drive-in a piedi o in bicicletta. Sono previsti 560 posti e una programmazione di alto livello.

Come dichiarato ai microfoni di Canale10 da Giuseppe Ciotoli, proprietario del Cineland, si potrà accedere al drive-in al prezzo stracciato di 10 euro a macchina.

Oltre ai posti in auto, saranno disponibili anche i posti singoli sulle sdraio, già distanziate. Se le proiezioni saranno fatte su uno schermo all’aperto tra i più grandi d’Italia, c’è da sottolineare un altro aspetto non trascurabile: la soluzione adottata per rendere il sonoro del film. Infatti i drive-in degli anni ’80 utilizzavano colonnine audio; oggi sarà invece possibile ascoltare l’audio del film attraverso il sonoro della radio Fm della macchina oppure attraverso smartphone.

Drive-in a Ostia, il primo film in programmazione

In programmazione molti titoli di Alberto Sordi, pellicole hollywoodiane di primo piano come Joker, e poi Checco Zalone, Tarantino, e molti altri. Per l’apertura è prevista una prima esclusiva: il nuovo film di Carlo Verdone ‘Si vive una sola volta’, che sarebbe dovuto uscire nelle sale a fine febbraio ma è rimasto bloccato dall’emergenza Coronavirus. Si tratta di una speciale anteprima: il film infatti uscirà nelle sale a settembre.