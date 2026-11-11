A Roma, sotto il Foro, secondo una leggenda viveva un drago nascosto a 365 gradini di profondità. Ma perché le Vestali lo nutrivano?

Passeggiando tra le rovine del Foro Romano, è difficile immaginarsi che sotto terra, secondo un’antica leggenda, si nascondesse un drago. Eppure, tra le tante, Roma custodisce anche questa storia, fatta di cunicoli oscuri, sacerdotesse e una scalinata di ben 365 gradini. Ma che cosa avrebbero fatto le Vestali per impedire alla creatura di riemergere nel cuore della Città Eterna?

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Il drago sotto Roma: chi lo nutriva e perché? I 365 gradini e la leggenda di San Silvestro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo una tradizione legata agli Actus Silvestri, nel sottosuolo di Roma viveva un gigantesco serpente dal respiro velenoso, capace di portare malattie e morte. La sua tana sarebbe stata sotto il Campidoglio, anche se alcune versioni la collocano vicino al Tempio di Vesta, nel Foro Romano.

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A tenerlo lontano dalla superficie sarebbero state le Vestali, insieme ad alcuni sacerdoti pagani. Scendevano periodicamente nella caverna per offrirgli del cibo e placarlo. Un rituale che avrebbe impedito al mostro di minacciare gli abitanti di Roma.

Ad affrontare il drago sarebbe stato papa Silvestro I, all’epoca dell’imperatore Costantino, nel IV secolo. La leggenda narra che il pontefice, guidato dalla fede, scese fino alla tana percorrendo 365 gradini, uno per ogni giorno dell’anno.

Secondo una versione immobilizzò la creatura e ne sigillò il rifugio; in altre, riuscì ad ammansirla e a portarla fuori.

La leggenda non è ovviamente cronaca storica, ma è fortemente allegorica: il mostro simboleggiava il paganesimo, mentre la vittoria di Silvestro rappresentava l’affermazione del cristianesimo. Quanto alla scalinata, quel numero rappresentava il simbolo del passaggio da un anno al successivo, proprio come San Silvestro, celebrato il 31 dicembre.

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